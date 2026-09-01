Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα προηγήθηκε 2-0 αλλά ο Βόλος της έκλεψε το βαθμό (2-2) στο φινάλε, δείτε τα γκολ
SPORTS
Βόλος Καλαμάτα Κύπελλο ποδοσφαίρου

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα προηγήθηκε 2-0 αλλά ο Βόλος της έκλεψε το βαθμό (2-2) στο φινάλε, δείτε τα γκολ

Μοιράστηκαν από ένα βαθμό οι δύο αντίπαλοι στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η Καλαμάτα προηγήθηκε 2-0 αλλά ο Βόλος της έκλεψε το βαθμό (2-2) στο φινάλε, δείτε τα γκολ
Γκολ και... θέαμα προσέφεραν ο Βόλος και η Καλαμάτα στο εναρκτήριο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειές τους στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο».

Η Καλαμάτα ήταν κυριαρχική στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 2-0, χάρις τα γκολ των Μπολιβάρ (26’) και Μπονέτο (38’).

Ο Βόλος ανέβασε... στροφές στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με το πλασέ του Ουρτάδο (74’) και το εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Γκονζάλες (83’).

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: 45’ Μπαρέ, 50’ Ελ Σαουμπί, 51’ Κάργας, 77’ Λυκουρίνος - 15’ Σίγκουρντσον, 45’+2’ Καρεάτσο, 78’ Ροντρίγκες, 82’ Μαρτίν, 90'+5' Λιατσικούρας
Αποβολές: -


Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κλείσιμο
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Γρόσδης (58’ Κόμπα), Ελ Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (65’ Τζόκα), Μπαρέ, Ρεφατλάρι, Χαραλαμπόγλου, Φουρτάδο (40’ Ουρτάδο), Γκονζάλες, Κρέσπι (58’ Λάμπρου).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Καρεάτσο (46’ Μορέιρα), Λιατσικούρας, Χάμζα (64’ Μουζάκης), Μπονέτο (64’ Μαρτίν), Μπολιβάρ (75’ Ροντρίγκες), Σίγκουρντσον (46’ Πινέιρο).

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