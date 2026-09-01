Προφορική συμφωνία Ουναΐ-Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τη Footmercato, για δανεισμό και οψιόν αγοράς 25 εκατ. γράφουν οι Γάλλοι

🚨 Info : Azzedine Ounahi 🇲🇦



Accord verbal entre le Panathinaikos et Girona pour Azzedine Ounahi.



Plus gros salaire du club pour le Marocain qui avait trop tardé à donner sa réponse à l’Ajax. Le club grec espère rapidement boucler le deal pour enregistrer le joueur à l’UEFA. pic.twitter.com/A5GABGcCpY — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) September 1, 2026

Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος σύμφωνα με το γαλλικό Footmercato, έχει συμφωνήσει προφορικά σε όλα με τους πράσινους.Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Ζιρόνα για τη μεταγραφή του 26χρονου Μαροκινού μέσου και πλέον απομένουν τα τελευταία βήματα προκειμένου το deal να ολοκληρωθεί.Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Ουναΐ θα έχει τις υψηλότερες αποδοχές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, δείγμα και της οικονομικής υπέρβασης που πραγματοποιεί το τριφύλλι προκειμένου να τον φέρει ξανά στην Αθήνα.Σύμφωνα με το «Footmercato» οι «πράσινοι» θα πάρουν με τη μορφή δανεισμού τον Μαροκινό χαφ, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς για ερχόμενο καλοκαίρι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.Όπως αναφέρει ο Σεμπαστιέν Ντένις, οι απολαβές του παίκτη στο «τριφύλλι» θα ανέρχονται στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να πληρώνει και ενοίκιο για το δανεισμό του στην ισπανική ομάδα.