Οι μεταρρυθμίσεις Καστ «απειλούν» δικαιώματα και θεσμούς στη Χιλή, προειδοποιεί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

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Οι ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις ως προς τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια που εισηγείται στη Χιλή ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ, ιδίως η δημιουργία της δυνατότητας επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που τίθεται υπό αμφισβήτηση η δημόσια ασφάλεια, «απειλούν» τα δικαιώματα των πολιτών, τόνισε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).Οι επικρίσεις της διεθνούς οργάνωσης προστίθενται σε άλλες που εκφράζονται ήδη στο εσωτερικό της χώρας της Λατινικής Αμερικής.Ηγέτες της αντιπολίτευσης, καθώς και στελέχη της προεδρικής πλειοψηφίας, εκφράζουν επιφυλάξεις για τις ευρείες εξουσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας εάν εγκριθούν.Η Χιλή συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς χώρες της περιοχής, ωστόσο οι ανθρωποκτονίες και οι απαγωγές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδίδεται στην εγκατάσταση ξένων συμμοριών στο έδαφός της, συμπεριλαμβανομένης της Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.Ο πρόεδρος Καστ κατέθεσε στο κοινοβούλιο πρόταση για οκτώ αναθεωρήσεις του Συντάγματος, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία της δυνατότητας επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μέτρου με διάρκεια 240 ημερών, χωρίς έγκριση της εθνικής αντιπροσωπείας. Το μέτρο θα επιτρέπει να περιστέλλονται και ακόμη και να αναστέλλονται ελευθερίες όπως αυτές της κυκλοφορίας και της συνάθροισης.«Οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος που προτείνονται απειλούν τα δικαιώματα των Χιλιανών και θέτουν σε κίνδυνο τους θεσμούς τους», έκρινε η Χουανίτα Γκεμπέρτους, διευθύντρια του τμήματος που είναι αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο στην HRW, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.Η αναθεώρηση παρέχει «υπερβολικές εξουσίες στον πρόεδρο που δεν θα ήθελα ποτέ να δω στα χέρια της αντιπολίτευσης», κι αυτό πρέπει να «διορθωθεί», υποστήριξε μέσω X ο Λουσιάνο Κρους-Κόκε, γερουσιαστής και πρόεδρος του κόμματος της δεξιάς Evopoli, που ανήκει στην κυβερνητική συμμαχία. Ως έχουν, οι προτάσεις «δεν δικαιολογούνται σε δημοκρατία», πρόσθεσε.Η HRW επισήμανε και άλλα προνόμια που συνδέονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα υποκλοπής επικοινωνιών και επίταξης αγαθών.Ακόμη, επέκρινε το ότι θα δοθεί στον αρχηγό του κράτους δυνατότητα να κηρύσσει οργανώσεις τρομοκρατικές ή εγκληματικές, χωρίς να ξεκαθαρίζονται οι συνέπειες του νόμου σε περίπτωση τέτοιου χαρακτηρισμού.Για το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προταθείσα αναθεώρηση, με δεδομένα «την ευρεία έκταση και τα προνόμια που δίνει για την αναστολή ή την περιστολή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν συμμορφώνεται ούτε επιδιώκει να συμμορφωθεί με διεθνείς υποχρεώσεις» της Χιλής.