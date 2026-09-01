Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ διαγνώσθηκε με καρδιακή αρρυθμία: Θα κάνει χειρουργείο και αναμένεται να λείψει για ένα μήνα
Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ διαγνώσθηκε με καρδιακή αρρυθμία: Θα κάνει χειρουργείο και αναμένεται να λείψει για ένα μήνα
Όπως ανακοίνωσε η Νάπολι, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, μετά την ανακάλυψη «μιας ήπιας καλοήθους αρρυθμίας»
Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ αποχώρησε από τον αγώνα της Νάπολι κόντρα στη Κόμο με ενοχλήσεις και τώρα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα υποβληθεί σε μια μικρή καρδιακή επέμβαση «μετά την εμφάνιση μιας ήπιας, καλοήθους αρρυθμίας», η οποία αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ενάμιση περίπου μήνα, μέχρι και την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
«Μετά την εμφάνιση ήπιας καλοήθους αρρυθμίας, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση με χρήση παλμικού πεδίου (PFA) τις επόμενες ημέρες.
Ο παίκτης θα είναι ξανά διαθέσιμος μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των «Παρτενοπέι».
Η PFA είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται με την εισαγωγή λεπτών καθετήρων μέσω των φλεβών και χρησιμοποιεί σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς για να στοχεύσει τον ανώμαλο καρδιακό ιστό και να θεραπεύσει καρδιακές αρρυθμίες.
Είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνική που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη θεραπεία διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
«Μετά την εμφάνιση ήπιας καλοήθους αρρυθμίας, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση με χρήση παλμικού πεδίου (PFA) τις επόμενες ημέρες.
Ο παίκτης θα είναι ξανά διαθέσιμος μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των «Παρτενοπέι».
Η PFA είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται με την εισαγωγή λεπτών καθετήρων μέσω των φλεβών και χρησιμοποιεί σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς για να στοχεύσει τον ανώμαλο καρδιακό ιστό και να θεραπεύσει καρδιακές αρρυθμίες.
Είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνική που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη θεραπεία διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα