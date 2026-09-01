«Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά, είμαι περήφανη για σένα»: Το συγκινητικό μήνυμα της Αντονέλα Ροκούζο στον Μέσι

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του στην εθνική Αργεντινής κάνοντας ειδική αναφορά στα παιδιά τους





«Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Σε είδα να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και να προσπαθείς ξανά και ξανά» ξεκινά το κείμενό της η Ροκούζο.







«Ίσως μια μέρα να καταλάβουν πραγματικά πόσο σπουδαία είναι η ιστορία σου. Σήμερα, απλώς είναι περήφανα για τον μπαμπά τους» συνεχίζει στο μήνυμά της η σύζυγός του



Αφού, δε, δηλώνει «κι εγώ είμαι περήφανη για σένα. Για τη διαδρομή σου, για όλα όσα ξεπέρασες και, πάνω απ’ όλα, για τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από καθεμία από αυτές τις στιγμές», η Αντονέλα Ροκούζο καταλήγει: «Τι προνόμιο που έζησα όλα αυτά στο πλευρό σου. Σ’ αγαπάμε απεριόριστα. ❤️🇦🇷»



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Όλη η ανάρτηση της Αντονέλα Ροκούζο για τον Λιονέλ Μέσι Τι περηφάνια να σε βλέπω να κλείνεις έτσι αυτό το κεφάλαιο της ζωής σου, Λέο.



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Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Σε είδα να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και να προσπαθείς ξανά και ξανά. Και έπειτα από τόσα χρόνια, είχα επίσης την τύχη να σε δω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να ζεις μερικές από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μας.



Όμως υπάρχει κάτι σε όλη αυτή την ιστορία που με συγκινεί ιδιαίτερα: ότι τα παιδιά μας μεγάλωσαν βλέποντάς την από κοντά. Ότι είδαν τον μπαμπά τους να παλεύει για όσα ήθελε, να μην τα παρατά ποτέ και να συνεχίζει να πιστεύει μέχρι το τέλος. Και ότι μετά μπόρεσαν να είναι εκεί για να σε δουν να τα κατακτάς όλα και να σηκώνεις το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ίσως μια μέρα να καταλάβουν πραγματικά πόσο σπουδαία είναι η ιστορία σου. Σήμερα, απλώς είναι περήφανα για τον μπαμπά τους.



Με μια συγκινητική ανάρτηση για τον Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούζο , στο τέλος της καριέρας του «Πούλγκα» από την εθνική Αργεντινής που ανακοίνωσε ο ίδιος το απόγευμα της Δευτέρας «Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Σε είδα να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και να προσπαθείς ξανά και ξανά» ξεκινά το κείμενό της η Ροκούζο.Στη συνέχεια, δε, αναφέρεται στα παιδιά τους γράφοντας «υπάρχει κάτι σε όλη αυτή την ιστορία που με συγκινεί ιδιαίτερα: ότι τα παιδιά μας μεγάλωσαν βλέποντάς την από κοντά. Ότι είδαν τον μπαμπά τους να παλεύει για όσα ήθελε, να μην τα παρατά ποτέ και να συνεχίζει να πιστεύει μέχρι το τέλος».«Ίσως μια μέρα να καταλάβουν πραγματικά πόσο σπουδαία είναι η ιστορία σου. Σήμερα, απλώς είναι περήφανα για τον μπαμπά τους» συνεχίζει στο μήνυμά της η σύζυγός του Λιονέλ Μέσι Αφού, δε, δηλώνει «κι εγώ είμαι περήφανη για σένα. Για τη διαδρομή σου, για όλα όσα ξεπέρασες και, πάνω απ’ όλα, για τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από καθεμία από αυτές τις στιγμές», η Αντονέλα Ροκούζο καταλήγει: «Τι προνόμιο που έζησα όλα αυτά στο πλευρό σου. Σ’ αγαπάμε απεριόριστα. ❤️🇦🇷»Τι περηφάνια να σε βλέπω να κλείνεις έτσι αυτό το κεφάλαιο της ζωής σου, Λέο.Ήταν τόσα πολλά χρόνια, τόσες στιγμές, τόσες χαρές, αλλά και τόσα χτυπήματα.Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Σε είδα να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και να προσπαθείς ξανά και ξανά. Και έπειτα από τόσα χρόνια, είχα επίσης την τύχη να σε δω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να ζεις μερικές από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μας.Όμως υπάρχει κάτι σε όλη αυτή την ιστορία που με συγκινεί ιδιαίτερα: ότι τα παιδιά μας μεγάλωσαν βλέποντάς την από κοντά. Ότι είδαν τον μπαμπά τους να παλεύει για όσα ήθελε, να μην τα παρατά ποτέ και να συνεχίζει να πιστεύει μέχρι το τέλος. Και ότι μετά μπόρεσαν να είναι εκεί για να σε δουν να τα κατακτάς όλα και να σηκώνεις το Παγκόσμιο Κύπελλο.Ίσως μια μέρα να καταλάβουν πραγματικά πόσο σπουδαία είναι η ιστορία σου. Σήμερα, απλώς είναι περήφανα για τον μπαμπά τους.

Κι εγώ είμαι περήφανη για σένα. Για τη διαδρομή σου, για όλα όσα ξεπέρασες και, πάνω απ’ όλα, για τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από καθεμία από αυτές τις στιγμές.



Τι προνόμιο που έζησα όλα αυτά στο πλευρό σου.



Σ’ αγαπάμε απεριόριστα. ❤️🇦🇷