Αποχώρησε από την αίθουσα η ισραηλινή αντιπροσωπεία την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ΟΗΕ Ισραήλ Αποχώρηση Ομιλία Παλαιστίνη

Αποχώρησε από την αίθουσα η ισραηλινή αντιπροσωπεία την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη και στους περιορισμούς στην πρόσβαση σε ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας αναγνώριση της Παλαιστίνης

Αποχώρησε από την αίθουσα η ισραηλινή αντιπροσωπεία την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, δείτε βίντεο
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Ένταση προκλήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν επικέντρωσε την ομιλία του στην κατάσταση στη Γάζα, καλώντας τις χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση και ζητώντας αυξημένη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες σηκώθηκαν και αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη και στους περιορισμούς στην πρόσβαση σε ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ. Οι αναφορές του Ερντογάν χειροκροτήθηκαν από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

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Ερντογάν: «Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια νοοτροπία γενοκτονίας»

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «γενοκτονική νοοτροπία που δεν αρκείται στη δολοφονία», επικρίνοντας παράλληλα τη στάση που, όπως είπε, έχει τηρηθεί απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα και υποστήριξε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες στη Γάζα και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδικία» την απόφαση να μην επιτραπεί στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.


Κάλεσμα για αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη να το πράξουν, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φωνή του παλαιστινιακού λαού προς τον κόσμο», ανέφερε ο Ερντογάν, παρουσιάζοντας τη στάση της Άγκυρας ως προσπάθεια ανάδειξης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.
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