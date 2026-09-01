Σαρωτική Μπαρτσελόνα με Ραφίνια και Γιαμάλ, 5-2 τη Ράγιο και κορυφή στη LaLiga, δείτε τα γκολ
Σαρωτική Μπαρτσελόνα με Ραφίνια και Γιαμάλ, 5-2 τη Ράγιο και κορυφή στη LaLiga, δείτε τα γκολ
Οι δύο άσοι πέτυχαν από δύο γκολ, με τους «μπλαουγκράνα» να κάνουν το 3Χ3 και να πιάνουν τη Ρεάλ Μαδρίτης - Η Οσασούνα λύγισε τη Χετάφε με Μπούντιμιρ
Με τους Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ να αναλαμβάνουν... δράση και στα δύο ημίχρονα, σημειώνοντας από δύο γκολ, η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με το εμφατικό 5-2 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής στη LaLiga και διατήρησε το απόλυτο νικών, πιάνοντας στην κορυφή τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το άλλο γκολ των «μπλαουγκράνα» σημειώθηκε με αυτογκόλ του Λεζέν στο 51', ενώ για τη Ράγιο πέτυχε και τα δύο γκολ ο Καμέγιο (12', 59').
Για την ομάδα από την Παμπλόνα η αποψινή ήταν η 2η νίκη στο ξεκίνημα της σεζόν (παραμένει αήττητη καθώς έχει και μία ισοπαλία), σε αντίθεση με τους Μαδριλένους, που μετά από τρεις αγωνιστικές μετρούν ήδη δύο ήττες. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, έφτασαν στην ισοφάριση με τον Ουνάλ στο 52', ωστόσο, το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)
Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)
Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι - 34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)
Το άλλο γκολ των «μπλαουγκράνα» σημειώθηκε με αυτογκόλ του Λεζέν στο 51', ενώ για τη Ράγιο πέτυχε και τα δύο γκολ ο Καμέγιο (12', 59').
Η Οσασούνα λύγισε τη Χετάφε με ΜπούντιμιρΛίγο νωρίτερα, το γκολ-πέναλτι του Μπούντιμιρ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό για την Οσασούνα να πάρει τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί της Χετάφε, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 3ης αγωνιστικής της LaLiga.
Για την ομάδα από την Παμπλόνα η αποψινή ήταν η 2η νίκη στο ξεκίνημα της σεζόν (παραμένει αήττητη καθώς έχει και μία ισοπαλία), σε αντίθεση με τους Μαδριλένους, που μετά από τρεις αγωνιστικές μετρούν ήδη δύο ήττες. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, έφτασαν στην ισοφάριση με τον Ουνάλ στο 52', ωστόσο, το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)
Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)
Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι - 34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)
Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (66` Σιέρα - 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 4-0 (19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)
Λα Κορούνια - Βαλένθια 3-1 (13΄αυτ. Ταρέγκα, 17΄ Ομπαμεγιάνγκ, 59΄αυτ. Ντιακαμπί, 26΄ Σαντίκ)
Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (20` Μπερενγκέρ, 22` Ναβάρο)
Οσασούνα - Χετάφε 1-0 (45'+2 πέν. Μπούντιμιρ)
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 5-2 (19', 71' Ραφίνια, 21', 90' Γιαμάλ, 51' αυτ. Λεζέν - 12', 59' Καμέγιο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 9
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αλαβές 7
Οσασούνα 7
Σεβίλλη 6
Μπέτις 6
Λα Κορούνια 5
Λεβάντε 4
Σανταντέρ 4
Σοσιεδάδ 3
Εσπανιόλ 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
Χετάφε 3 .
Βιγιαρεάλ 2
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1
Μάλαγα 1
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 4-0 (19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)
Λα Κορούνια - Βαλένθια 3-1 (13΄αυτ. Ταρέγκα, 17΄ Ομπαμεγιάνγκ, 59΄αυτ. Ντιακαμπί, 26΄ Σαντίκ)
Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (20` Μπερενγκέρ, 22` Ναβάρο)
Οσασούνα - Χετάφε 1-0 (45'+2 πέν. Μπούντιμιρ)
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 5-2 (19', 71' Ραφίνια, 21', 90' Γιαμάλ, 51' αυτ. Λεζέν - 12', 59' Καμέγιο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 9
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αλαβές 7
Οσασούνα 7
Σεβίλλη 6
Μπέτις 6
Λα Κορούνια 5
Λεβάντε 4
Σανταντέρ 4
Σοσιεδάδ 3
Εσπανιόλ 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
Χετάφε 3 .
Βιγιαρεάλ 2
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1
Μάλαγα 1
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