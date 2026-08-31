The Football Show: Η επόμενη μέρα για Ντέλια, o Πουέρτα στο κάδρο για Ολυμπιακό και τα ρέστα του ΠΑΟ για Ουναΐ
The Football Show: Η επόμενη μέρα για Ντέλια, o Πουέρτα στο κάδρο για Ολυμπιακό και τα ρέστα του ΠΑΟ για Ουναΐ
Τι ισχύει με Πουέρτα στον Ολυμπιακό και τι κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ - Οι ορθοπεδικοί Νίκος και Ανδρέας Πισκοπάκης ανέλυσαν την σοβαρότητα του τραυματισμού του Κωνσταντέλια αλλά και την επόμενη ημέρα - Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Δευτέρας 31 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
Τι ισχύει με Πουέρτα, Χιλ, Βάργκας στον Ολυμπιακό και τι κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ - Ο ορθοπεδικός Νίκος Πισκοπάκης μιλάει για την επόμενη ημέρα του τραυματισμού του Κωνσταντέλια - Γιατί «γκέλαρε» η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και τι μπορεί να δώσει ο Πέλκας στον ΠΑΟΚ.
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Τι ισχύει με Πουέρτα, Χιλ, Βάργκας στον Ολυμπιακό και τι κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ - Ο ορθοπεδικός Νίκος Πισκοπάκης μιλάει για την επόμενη ημέρα του τραυματισμού του Κωνσταντέλια - Γιατί «γκέλαρε» η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και τι μπορεί να δώσει ο Πέλκας στον ΠΑΟΚ.
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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