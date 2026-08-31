The Football Show: Η επόμενη μέρα για Ντέλια, o Πουέρτα στο κάδρο για Ολυμπιακό και τα ρέστα του ΠΑΟ για Ουναΐ
SPORTS
The Football Show ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

The Football Show: Η επόμενη μέρα για Ντέλια, o Πουέρτα στο κάδρο για Ολυμπιακό και τα ρέστα του ΠΑΟ για Ουναΐ

Τι ισχύει με Πουέρτα στον Ολυμπιακό και τι κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ - Οι ορθοπεδικοί Νίκος και Ανδρέας Πισκοπάκης ανέλυσαν την σοβαρότητα του τραυματισμού του Κωνσταντέλια αλλά και την επόμενη ημέρα - Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας

Η επόμενη μέρα για Ντέλια, μεταγραφική αντεπιθεση Ολυμπιακού και ανάλυση της αγωνιστικής
The Football Show: Η επόμενη μέρα για Ντέλια, o Πουέρτα στο κάδρο για Ολυμπιακό και τα ρέστα του ΠΑΟ για Ουναΐ
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Δευτέρας 31 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

Τι ισχύει με Πουέρτα, Χιλ, Βάργκας στον Ολυμπιακό και τι κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ - Ο ορθοπεδικός Νίκος Πισκοπάκης μιλάει για την επόμενη ημέρα του τραυματισμού του Κωνσταντέλια - Γιατί «γκέλαρε» η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και τι μπορεί να δώσει ο Πέλκας στον ΠΑΟΚ.

Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας. 

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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