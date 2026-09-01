Δύο νεκροί στην Times Square: Αστυνομικοί πυροβόλησαν γυναίκα που μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, σκληρό βίντεο

Αμέσως μετά, αστυνομικοί έσπευσαν κοντά της για να της παράσχουν βοήθεια.Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το όπλο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν αστυνομικό να κρατά ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο μπροστά από κατάστημα με σουβενίρ, κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση.Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, οι αστυνομικοί μίλησαν με τη γυναίκα για περίπου τέσσερα λεπτά και της έδωσαν «πολλαπλές εντολές» να πετάξει τα μαχαίρια, όμως εκείνη αρνήθηκε.Όπως πρόσθεσε η Σινσέρος είπε στους αστυνομικούς «δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο. Θα σας σκοτώσω»