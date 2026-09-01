Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Windsurf Εξαφάνιση Σανίδα Έρευνα

Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο

Ο windsurfer είχε μεταβεί στην Αμμουδάρα και φέρεται να κατευθύνθηκε με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία χωρίς να φοράει την ειδική στολή

Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Αγωνία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για την τύχη του 67χρονου windsurfer στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8).

Οι Αρχές «χτένιζαν» μέχρι το βράδυ της Τρίτης (1/9) την ευρύτερη περιοχή με σκάφη και ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του. Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετείχαν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επιβατηγά-τουριστικά σκάφη.





Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο windsurfer είχε μεταβεί στην Αμμουδάρα και φέρεται να κατευθύνθηκε με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία χωρίς να φοράει την ειδική στολή. Στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σανίδα του, η οποία περισυνελέγη και παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Παράλληλα, στην παραλία της Αμμουδάρας βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα μαζί με το αυτοκίνητό του.

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Οι Αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του 67χρονου χθες το μεσημέρι από έναν συγγενή του καθώς δεν είχε νέα του.

Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο
Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ

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