Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο
Αγωνία για τον 67χρονο windsurfer που αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε η σανίδα του, δείτε βίντεο
Ο windsurfer είχε μεταβεί στην Αμμουδάρα και φέρεται να κατευθύνθηκε με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία χωρίς να φοράει την ειδική στολή
Αγωνία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για την τύχη του 67χρονου windsurfer στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8).
Οι Αρχές «χτένιζαν» μέχρι το βράδυ της Τρίτης (1/9) την ευρύτερη περιοχή με σκάφη και ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του. Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετείχαν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επιβατηγά-τουριστικά σκάφη.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο windsurfer είχε μεταβεί στην Αμμουδάρα και φέρεται να κατευθύνθηκε με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία χωρίς να φοράει την ειδική στολή. Στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σανίδα του, η οποία περισυνελέγη και παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Παράλληλα, στην παραλία της Αμμουδάρας βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα μαζί με το αυτοκίνητό του.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του 67χρονου χθες το μεσημέρι από έναν συγγενή του καθώς δεν είχε νέα του.
Οι Αρχές «χτένιζαν» μέχρι το βράδυ της Τρίτης (1/9) την ευρύτερη περιοχή με σκάφη και ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του. Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετείχαν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επιβατηγά-τουριστικά σκάφη.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο windsurfer είχε μεταβεί στην Αμμουδάρα και φέρεται να κατευθύνθηκε με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία χωρίς να φοράει την ειδική στολή. Στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σανίδα του, η οποία περισυνελέγη και παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Παράλληλα, στην παραλία της Αμμουδάρας βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα μαζί με το αυτοκίνητό του.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του 67χρονου χθες το μεσημέρι από έναν συγγενή του καθώς δεν είχε νέα του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα