Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Η Πενέλοπε Κρουζ και η Γκλεν Κλόουζ συναντώνται στο queer δράμα «La Bola Negra», δείτε το τρέιλερ
Η Πενέλοπε Κρουζ και η Γκλεν Κλόουζ συναντώνται στο queer δράμα «La Bola Negra», δείτε το τρέιλερ
Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία αφηγείται την ιστορία τριών γενεών αντρών, οι ζωές των οποίων συνδέονται στενά μέσα από την επιθυμία, τον πόνο και την αγάπη
Η Πενέλοπε Κρουζ και η Γκλεν Κλόουζ έρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το φθινόπωρο με ένα ισπανόφωνο δράμα, το οποίο βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον περασμένο Μάιο.
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της νέας του ταινίας «La Bola Negra» — στα αγγλικά «The Black Ball» — στην οποία πρωταγωνιστούν η βραβευμένη για Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ και η οκτώ φορές υποψήφια για χρυσό αγαλματίδιο ηθοποιός.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κάρλος Γκονζάλες, Μίλο Κίφες, Λόλα Ντουένιας, ο πρώην σεναριογράφος του «Saturday Night Live» Χούλιο Τόρες, ο Μιγκέλ Μπερναρντέου, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Elite», καθώς και ο Ισπανός μουσικός Guitarricadelafuente, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως ηθοποιός.
«Το “La Bola Negra” αφηγείται την ιστορία τριών γενεών αντρών, οι ζωές των οποίων συνδέονται στενά μέσα από την επιθυμία, τον πόνο και την αγάπη», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας. Σε ανακοίνωσή του, το Netflix σημειώνει επίσης ότι η ταινία έχει επαινεθεί για «την ικανότητά της να δημιουργεί ένα συγκινητικό, κλασικά σκηνοθετημένο έπος, που εξερευνά με δύναμη θέματα όπως η μνήμη, η αγάπη και η queer ταυτότητα».
Δείτε το τρέιλερ
Τη σκηνοθεσία του «La Bola Negra» υπογράφουν οι Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, οι οποίοι μοιράστηκαν το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 2026 με τον Πολωνό σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Fatherland». Οι δύο σκηνοθέτες έγραψαν επίσης το σενάριο μαζί με τον συνεργάτη τους, Αλμπέρτο Κονεχέρο.
Η ιστορία του «La Bola Negra» εκτυλίσσεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1932 και το 1937, με φόντο την εποχή του Ισπανικού Εμφυλίου, αλλά και το 2017.
Η ταινία ακολουθεί τρεις ομοφυλόφιλους χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται οι Κίφες, Guitarricadelafuente και Γκονζάλες, με την ιστορία του τελευταίου να διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα ημιτελές θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936.
Το «La Bola Negra» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου.
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της νέας του ταινίας «La Bola Negra» — στα αγγλικά «The Black Ball» — στην οποία πρωταγωνιστούν η βραβευμένη για Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ και η οκτώ φορές υποψήφια για χρυσό αγαλματίδιο ηθοποιός.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κάρλος Γκονζάλες, Μίλο Κίφες, Λόλα Ντουένιας, ο πρώην σεναριογράφος του «Saturday Night Live» Χούλιο Τόρες, ο Μιγκέλ Μπερναρντέου, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Elite», καθώς και ο Ισπανός μουσικός Guitarricadelafuente, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως ηθοποιός.
«Το “La Bola Negra” αφηγείται την ιστορία τριών γενεών αντρών, οι ζωές των οποίων συνδέονται στενά μέσα από την επιθυμία, τον πόνο και την αγάπη», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας. Σε ανακοίνωσή του, το Netflix σημειώνει επίσης ότι η ταινία έχει επαινεθεί για «την ικανότητά της να δημιουργεί ένα συγκινητικό, κλασικά σκηνοθετημένο έπος, που εξερευνά με δύναμη θέματα όπως η μνήμη, η αγάπη και η queer ταυτότητα».
Δείτε το τρέιλερ
Τη σκηνοθεσία του «La Bola Negra» υπογράφουν οι Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, οι οποίοι μοιράστηκαν το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 2026 με τον Πολωνό σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Fatherland». Οι δύο σκηνοθέτες έγραψαν επίσης το σενάριο μαζί με τον συνεργάτη τους, Αλμπέρτο Κονεχέρο.
Η ιστορία του «La Bola Negra» εκτυλίσσεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1932 και το 1937, με φόντο την εποχή του Ισπανικού Εμφυλίου, αλλά και το 2017.
Η ταινία ακολουθεί τρεις ομοφυλόφιλους χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται οι Κίφες, Guitarricadelafuente και Γκονζάλες, με την ιστορία του τελευταίου να διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα ημιτελές θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936.
Το «La Bola Negra» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα