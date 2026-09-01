Εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Δικαίων Ορεστιάδας: Ζήτημα εθνικής επιβίωσης η λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας, είπε ο Γεωργιάδης
Εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Δικαίων Ορεστιάδας: Ζήτημα εθνικής επιβίωσης η λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας, είπε ο Γεωργιάδης
Πάνω από €1,75 δισ. η απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για το ΕΣΥ, είπε ο υπουργός Υγείας
Η εκδήλωση και αντιμετώπιση ενός σοβαρού περιστατικού υγείας ηλικιωμένου - με αίσια κατάληξη - στο οποίο, συμπωματικά, ήταν παρούσα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά την επίσκεψή της -ένα χρόνο πριν- στο Βόρειο Έβρο, ήταν εκείνο που έφερε στο προσκήνιο ως επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Δικαίων του Δήμου Ορεστιάδας.
Τα παραπάνω δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός, στο περιθώριο των σημερινών εγκαινίων του Κέντρου Υγείας Δικαίων, από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Ένα χρόνο μετά τη συζήτησή της με τον τότε διευθυντή του Κέντρου για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η δομή -που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η εικόνα που παρουσίαζε ήταν αποκαρδιωτική -, αποδόθηκε πλέον στους πολίτες και στους υπηρετούντες σε αυτό υγειονομικούς, «ένας σύγχρονος και άρτια εξοπλισμένος χώρος θεραπείας».
Παρουσιάζοντας την πολιτική του υπουργείου, τόσο ο υπουργός όσο και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας τόνισαν τη συνέπεια ως προς την αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Το υπ. Υγείας, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ξεπέρασε σε απορρόφηση το 1.750.000.000 ευρώ.
«Στο υπουργείο Υγείας πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω. Αναλάβαμε να παραδώσουμε 157 Κέντρα Υγείας και τελικά θα είναι σημαντικά περισσότερα. Όταν θα αποχωρήσουμε από το υπουργείο Υγείας, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας, θα παραδώσουμε σ’ όποιους διαδόχους μας επιλέξει ο ελληνικός λαός ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ απ’ αυτό που παραλάβαμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η λειτουργία μίας σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης δομής σε μία γεωγραφική περιοχή, όπως ο Έβρος, όπου «…το να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν και να προκόβουν εδώ είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης», όπως είπε.
Τα παραπάνω δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός, στο περιθώριο των σημερινών εγκαινίων του Κέντρου Υγείας Δικαίων, από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Ένα χρόνο μετά τη συζήτησή της με τον τότε διευθυντή του Κέντρου για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η δομή -που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η εικόνα που παρουσίαζε ήταν αποκαρδιωτική -, αποδόθηκε πλέον στους πολίτες και στους υπηρετούντες σε αυτό υγειονομικούς, «ένας σύγχρονος και άρτια εξοπλισμένος χώρος θεραπείας».
Παρουσιάζοντας την πολιτική του υπουργείου, τόσο ο υπουργός όσο και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας τόνισαν τη συνέπεια ως προς την αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Το υπ. Υγείας, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ξεπέρασε σε απορρόφηση το 1.750.000.000 ευρώ.
«Στο υπουργείο Υγείας πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω. Αναλάβαμε να παραδώσουμε 157 Κέντρα Υγείας και τελικά θα είναι σημαντικά περισσότερα. Όταν θα αποχωρήσουμε από το υπουργείο Υγείας, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας, θα παραδώσουμε σ’ όποιους διαδόχους μας επιλέξει ο ελληνικός λαός ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ απ’ αυτό που παραλάβαμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η λειτουργία μίας σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης δομής σε μία γεωγραφική περιοχή, όπως ο Έβρος, όπου «…το να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν και να προκόβουν εδώ είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης», όπως είπε.
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