Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ένας από τους αναβάτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη
Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη φονική σύγκρουση των δύο μηχανών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν.
Στο βίντεο φαίνεται η πορεία των δύο δικύκλων, η στιγμή που συγκρούονται πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια η ανεξέλεγκτη πορεία τους, πριν καταλήξουν πάνω σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Η μία μηχανή, στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, κινούνταν επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων.
Την ίδια στιγμή, η δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος, κινούνταν επί της οδού Βραΐλα με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Η σφοδρή σύγκρουση, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, είχε ως αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να τραυματιστούν θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσαν κράνος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ένας από τους αναβάτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν.
Στο βίντεο φαίνεται η πορεία των δύο δικύκλων, η στιγμή που συγκρούονται πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια η ανεξέλεγκτη πορεία τους, πριν καταλήξουν πάνω σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα:
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα. Η μία μηχανή, στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, κινούνταν επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων.
Το χρονικό
Την ίδια στιγμή, η δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος, κινούνταν επί της οδού Βραΐλα με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Η σφοδρή σύγκρουση, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, είχε ως αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να τραυματιστούν θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσαν κράνος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ένας από τους αναβάτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
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