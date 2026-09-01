Τραμπ: Αν το αποτυχημένο Ιράν απαντήσει στις επιθέσεις των ΗΠΑ, η χώρα τους μπορεί να αφανιστεί ολοκληρωτικά
Τραμπ: Αν το αποτυχημένο Ιράν απαντήσει στις επιθέσεις των ΗΠΑ, η χώρα τους μπορεί να αφανιστεί ολοκληρωτικά
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις στόχευαν συστήματα ραντάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανακατασκευής
Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, «εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέα πλήγματα σε πολύ πιο σκληρό και σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες». Παράλληλα, μιλώντας στο FOX News ο Τραμπ υπογράμμισε πως το Ιράν ενδέχεται να αφανιστεί ολοκληρωτικά εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.
Επίσης, δήλωσε ότι οι νέες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα στόχευαν συστήματα ραντάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανακατασκευής, προσθέτοντας ότι το αεροπλανοφόρο USS George Washington είναι πλήρως εξοπλισμένο για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις, αν χρειαστεί.
Ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες είχαν αποτύχει.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, επιτίθενται σε ιρανικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Οι επιθέσεις είναι εκτεταμένες και ισχυρές, και αποτελούν αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να τοποθετήσουν ναρκοπέδια στο Στενό, το οποίο προς το παρόν δεν περιέχει νάρκες (έχουν αφαιρεθεί πλήρως ή έχουν ανατιναχθεί!), καθώς και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων από τους Ιρανούς – οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι με επιτυχία – εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία. Εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέα πλήγματα σε πολύ πιο σκληρά και σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες· αυτή βρίσκεται ήδη στα σκαριά και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!».
Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, «εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέα πλήγματα σε πολύ πιο σκληρό και σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες». Παράλληλα, μιλώντας στο FOX News ο Τραμπ υπογράμμισε πως το Ιράν ενδέχεται να αφανιστεί ολοκληρωτικά εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.
Επίσης, δήλωσε ότι οι νέες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα στόχευαν συστήματα ραντάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανακατασκευής, προσθέτοντας ότι το αεροπλανοφόρο USS George Washington είναι πλήρως εξοπλισμένο για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις, αν χρειαστεί.
Ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες είχαν αποτύχει.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:
BREAKING: President Trump tells @TreyYingst that if Iran responds to the latest U.S. strikes, it will face a much stronger military response, warning the country could be "totally wiped out" if the conflict escalates further.— Fox News (@FoxNews) September 1, 2026
The president said the strikes targeted radar systems… pic.twitter.com/HGFyioWbMd
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, επιτίθενται σε ιρανικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Οι επιθέσεις είναι εκτεταμένες και ισχυρές, και αποτελούν αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να τοποθετήσουν ναρκοπέδια στο Στενό, το οποίο προς το παρόν δεν περιέχει νάρκες (έχουν αφαιρεθεί πλήρως ή έχουν ανατιναχθεί!), καθώς και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων από τους Ιρανούς – οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι με επιτυχία – εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία. Εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέα πλήγματα σε πολύ πιο σκληρά και σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες· αυτή βρίσκεται ήδη στα σκαριά και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!».
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