Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Κωνσταντόπουλος στο «The Fooball Show»: Οι δύσκολες μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού και η ανάγκη για περισσότερο ελληνικό στοιχείο
Κωνσταντόπουλος στο «The Fooball Show»: Οι δύσκολες μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού και η ανάγκη για περισσότερο ελληνικό στοιχείο
Το ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου στο «The Football Show» του protothema.gr για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων», την περίπτωση Πουέρτα και την εικόνα του Αρμάντο Γκονζάλεζ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μία περίοδο κατά την οποία καλείται να βελτιώνεται αγωνιστικά, την ώρα που συνεχίζει να εντάσσει νέα πρόσωπα στο ρόστερ του. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα θέλουν να δείξουν τις δυνατότητές τους και να κερδίσουν τον χώρο τους, με το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία προσαρμογής.
Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο «The Football Show» του protothema.gr, ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στη φετινή ομάδα είναι η περιορισμένη παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Είναι σημαντικό, όπως ανέφερε, το ελληνικό στοιχείο να ενισχυθεί και περισσότεροι Έλληνες παίκτες να μπουν σταδιακά στην εξίσωση.
Παράλληλα, η μεταγραφική περίοδος χαρακτηρίζεται προβληματική σε επίπεδο προγραμματισμού, ενώ γύρω από την ομάδα αναπτύσσεται έντονη φημολογία. Διάφοροι δήθεν «insiders» διοχετεύουν πληροφορίες και σενάρια, δημιουργώντας αρκετές φορές ένα κλίμα που περισσότερο μπερδεύει παρά ενημερώνει τον κόσμο του Ολυμπιακού, σημείωσε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Βάργκας, από τον Ολυμπιακό επιμένουν ότι δεν υπάρχει θέμα, παρά τα δημοσιεύματα και τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.
Την ίδια ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν δύσκολες μεταγραφικές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πουέρτα. Όταν μία ομάδα επιλέγει να κινηθεί για ποδοσφαιριστές των οποίων οι υποθέσεις παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, είναι φυσιολογικό οι διαπραγματεύσεις να απαιτούν περισσότερο χρόνο και υπομονή μέχρι να ξεκαθαρίσουν.
Στο αγωνιστικό κομμάτι και στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι ο Αρμάντο Γκονζάλεζ έδειξε σε ορισμένα σημεία να βρίσκεται λίγο εκτός κλίματος του αγώνα.
Παρά ταύτα, από τη συνολική παρουσία και τη συμπεριφορά του φαίνεται ότι έχει ενταχθεί καλά στο περιβάλλον της ομάδας, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Ολυμπιακός επιχειρεί να «δέσει» τα νέα του πρόσωπα και να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή.
Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο «The Football Show» του protothema.gr, ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στη φετινή ομάδα είναι η περιορισμένη παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Είναι σημαντικό, όπως ανέφερε, το ελληνικό στοιχείο να ενισχυθεί και περισσότεροι Έλληνες παίκτες να μπουν σταδιακά στην εξίσωση.
Παράλληλα, η μεταγραφική περίοδος χαρακτηρίζεται προβληματική σε επίπεδο προγραμματισμού, ενώ γύρω από την ομάδα αναπτύσσεται έντονη φημολογία. Διάφοροι δήθεν «insiders» διοχετεύουν πληροφορίες και σενάρια, δημιουργώντας αρκετές φορές ένα κλίμα που περισσότερο μπερδεύει παρά ενημερώνει τον κόσμο του Ολυμπιακού, σημείωσε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Βάργκας, από τον Ολυμπιακό επιμένουν ότι δεν υπάρχει θέμα, παρά τα δημοσιεύματα και τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.
Την ίδια ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν δύσκολες μεταγραφικές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πουέρτα. Όταν μία ομάδα επιλέγει να κινηθεί για ποδοσφαιριστές των οποίων οι υποθέσεις παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, είναι φυσιολογικό οι διαπραγματεύσεις να απαιτούν περισσότερο χρόνο και υπομονή μέχρι να ξεκαθαρίσουν.
Στο αγωνιστικό κομμάτι και στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι ο Αρμάντο Γκονζάλεζ έδειξε σε ορισμένα σημεία να βρίσκεται λίγο εκτός κλίματος του αγώνα.
Παρά ταύτα, από τη συνολική παρουσία και τη συμπεριφορά του φαίνεται ότι έχει ενταχθεί καλά στο περιβάλλον της ομάδας, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Ολυμπιακός επιχειρεί να «δέσει» τα νέα του πρόσωπα και να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή.
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