Λίσι για τη νίκη του ΠΑΟΚ: Το δικαιούμασταν και το πετύχαμε
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ΠΑΟΚ Ατρόμητος Αλέσιο Λίσι Super League 1 Super League

Λίσι για τη νίκη του ΠΑΟΚ: Το δικαιούμασταν και το πετύχαμε

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» μίλησε για την ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο

Λίσι για τη νίκη του ΠΑΟΚ: Το δικαιούμασταν και το πετύχαμε
Ως νίκη ποδοσφαίρου χαρακτήρισε τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ο Αλέσιο Λίσι. 

«Είναι μία νίκη χαρακτήρα αλλά και ποδοσφαίρου. Στο πρώτο μέρος δικαιούμασταν να προηγούμαστε τουλάχιστον με ένα γκολ διαφορά, ήμασταν εξαιρετικοί, στο δεύτερο μέρος χάσαμε την μεσαία γραμμή και ήταν καλύτεροι από εμάς στα πρώτα λεπτά, κάναμε τις αλλαγές για να περάσουμε μπροστά, το δικαιούμασταν και το πετύχαμε» είπε στην κάμερα της NOVA ο τεχνικός του «Δικεφάλου».

Σε ερώτηση για τον Τάχα Άλι: «Ο Τάχα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός για εμάς, που δεν τον είχαμε δυστυχώς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια λόγω τραυματισμού, μία σπουδαία μεταγραφή και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε κοντά μας».

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