Περαστικά Κωνσταντέλια: Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά το γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Άτρομητο, δείτε βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
ΠΑΟΚ Ατρόμητος Γιάννης Κωνσταντέλιας

Περαστικά Κωνσταντέλια: Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά το γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Άτρομητο, δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Οι ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» με το που ισοφάρισαν στο ματς με τον Ατρόμητο έτρεξαν στον πάγκο

Περαστικά Κωνσταντέλια: Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά το γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Άτρομητο, δείτε βίντεο, φωτογραφίες
«Περαστικά Κωνσταντέλια». Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη των παικτών του ΠΑΟΚ με το που πέτυχαν το γκολ της ισοφάρισης στο Περιστέρι, στο ματς με τον Ατρόμητο

Ο Δημήτρης Πέλκας με το που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έτρεξε στον πάγκο. 

Σήκωσε την άσπρη φανέλα που πίσω έγραφε το μήνυμα: «Περαστικά Κωνσταντέλια». Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήθελαν αμέσως να δείξουν τη στήριξή τους στον άτυχο Έλληνα παίκτη.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

Περαστικά Κωνσταντέλια: Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά το γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Άτρομητο, δείτε βίντεο, φωτογραφίες


Ο Κωνσταντέλιας, που όπως έγινε γνωστό σήμερα Κυριακή (30/8) υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο στην πρεμιέρα της Bundesliga. 

Περαστικά Κωνσταντέλια: Η αφιέρωση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά το γκολ στο Περιστέρι κόντρα στον Άτρομητο, δείτε βίντεο, φωτογραφίες

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