Δείτε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, πρώτη αγωνιστική με τη Μπόρατς στο ΟΑΚΑ
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ Conference League

Δείτε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, πρώτη αγωνιστική με τη Μπόρατς στο ΟΑΚΑ

Οι πράσινοι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τη δεύτερη αγωνιστική για να αντιμετωπίσουν την Καϊράτ, τελευταία αγωνιστική με Μπράιτον στο ΟΑΚΑ

Δείτε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, πρώτη αγωνιστική με τη Μπόρατς στο ΟΑΚΑ
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Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. 

Οι πράσινοι ξεκινούν με αντίπαλο την Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Πρώτο ταξίδι στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσουν την Καϊράτ. 

Η ομάδα του Νίστρουπ στις 17 Δεκεμβρίου θα υποδεχθεί για την τελευταία αγωνιστική την Μπράιτον και αφού θα έχουν μεσολαβήσει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας εντός, η Νόρτζελαντ και η Φράιμπουργκ εκτός.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase
1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 15 Οκτωβρίου 2026 (19:45)
2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 22 Οκτωβρίου 2026 (17:30)
3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
Κλείσιμο
6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

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