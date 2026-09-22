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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον Γουίτκοφ τους τρεις όρους της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον Γουίτκοφ τους τρεις όρους της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ
Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» συνάντηση που «διήρκεσε τρεις ώρες»
Ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, συναντήθηκε σήμερα Τρίτη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διαβιβάζοντάς του τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Οι όροι περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» συνάντηση που «διήρκεσε τρεις ώρες», εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες να είναι «ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν», δηλώνοντας ότι ο ίδιος «έχει να λάβει μια απόφαση, αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη. Εκτίμησε πάντως ότι θεωρεί πιθανή την επίτευξη συμφωνίας αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Επαναλαμβάνοντας πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ υποστήριξε πως το ιρανικό καθεστώς είναι «αδύναμο και απελπισμένο», υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».
Οι όροι περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» συνάντηση που «διήρκεσε τρεις ώρες», εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες να είναι «ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν», δηλώνοντας ότι ο ίδιος «έχει να λάβει μια απόφαση, αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη. Εκτίμησε πάντως ότι θεωρεί πιθανή την επίτευξη συμφωνίας αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Επαναλαμβάνοντας πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ υποστήριξε πως το ιρανικό καθεστώς είναι «αδύναμο και απελπισμένο», υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».
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