Οι Έλληνες που θα βρουν απέναντί τους Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League αντίστοιχα
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΟΦΗ Europa League Conference League

Οι Έλληνες που θα βρουν απέναντί τους Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League αντίστοιχα

Παυλίδης, Κωστούλας, Τζίμας αλλά και Ράλλης, Κωνσταντόπουλος, Κούτρης θα είναι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων

Οι Έλληνες που θα βρουν απέναντί τους Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League αντίστοιχα
Αρκετοί θα είναι οι Έλληνες παίκτες που θα τεθούν αντιμέτωποι με τις ελληνικές ομάδες στη League Phase τόσο του Europa όσο και του Conference League. 

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, που έχει ξεκινήσει με πολλά γκολ τη σεζόν θα υποδεχθεί στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα τον ΟΦΗ στο Europa League. 

Για την ίδια διοργάνωση, τρεις Έλληνες θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. 

Ο Λεονάρντο Κούτρης, που έχει φορέσει τη φανέλα των ερυθρόλευκων θα τους υποδεχθεί στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο Καραϊσκάκη την Γιαγκελόνια, στην οποία αγωνίζονται ο 21χρονος επιθετικός Δημήτρης Ράλλης και ο 24χρονος στόπερ Απόστολος Κωνσταντόπουλος. 

Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον των Κωστούλα, Τζίμα. Ο Κωστούλας αγωνίστηκε και σκόραρε στα πλέι οφ των προκριματικών.

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