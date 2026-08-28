Οι Έλληνες που θα βρουν απέναντί τους Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League αντίστοιχα
Οι Έλληνες που θα βρουν απέναντί τους Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League αντίστοιχα
Παυλίδης, Κωστούλας, Τζίμας αλλά και Ράλλης, Κωνσταντόπουλος, Κούτρης θα είναι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων
Αρκετοί θα είναι οι Έλληνες παίκτες που θα τεθούν αντιμέτωποι με τις ελληνικές ομάδες στη League Phase τόσο του Europa όσο και του Conference League.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης, που έχει ξεκινήσει με πολλά γκολ τη σεζόν θα υποδεχθεί στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα τον ΟΦΗ στο Europa League.
Για την ίδια διοργάνωση, τρεις Έλληνες θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού.
Ο Λεονάρντο Κούτρης, που έχει φορέσει τη φανέλα των ερυθρόλευκων θα τους υποδεχθεί στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο Καραϊσκάκη την Γιαγκελόνια, στην οποία αγωνίζονται ο 21χρονος επιθετικός Δημήτρης Ράλλης και ο 24χρονος στόπερ Απόστολος Κωνσταντόπουλος.
Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον των Κωστούλα, Τζίμα. Ο Κωστούλας αγωνίστηκε και σκόραρε στα πλέι οφ των προκριματικών.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης, που έχει ξεκινήσει με πολλά γκολ τη σεζόν θα υποδεχθεί στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα τον ΟΦΗ στο Europa League.
Για την ίδια διοργάνωση, τρεις Έλληνες θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού.
Ο Λεονάρντο Κούτρης, που έχει φορέσει τη φανέλα των ερυθρόλευκων θα τους υποδεχθεί στη Σλοβενία με την Τσέλιε. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο Καραϊσκάκη την Γιαγκελόνια, στην οποία αγωνίζονται ο 21χρονος επιθετικός Δημήτρης Ράλλης και ο 24χρονος στόπερ Απόστολος Κωνσταντόπουλος.
Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον των Κωστούλα, Τζίμα. Ο Κωστούλας αγωνίστηκε και σκόραρε στα πλέι οφ των προκριματικών.
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