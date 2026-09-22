Δεύτερο σερί ρεκόρ για τον Nasdaq – Στο μικροσκόπιο των επενδυτών οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μικτές τάσεις στη Wall Street, με τον Nasdaq σε νέο ρεκόρ και το Brent κάτω από τα 100 δολάρια, καθώς οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν - Επόμενος κρίσιμος σταθμός η έκβαση της συνόδου Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο