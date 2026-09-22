Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνάντηση Ουκρανία Ρωσία

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, βίντεο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, βίντεο
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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