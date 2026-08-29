Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι στην Τρίπολη: Δεν υπάρχει εύκολο ματς, καλό για την Ελλάδα οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη
Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι στην Τρίπολη: Δεν υπάρχει εύκολο ματς, καλό για την Ελλάδα οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη
Ο προπονητής του Ολυμπιακού με αφορμή τον αγώνα με τον Αστέρα, αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή (30/8, 21:00) τον Αστέρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της NOVA για το πρώτο φετινός εκτός έδρας παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα.
Πως βλέπει το ματς: «Πρώτα απ’ όλα, με σεβασμό στον αντίπαλο, στον Αστέρα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και στην Τρίπολη ακόμη λιγότερο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και ο καθένας μας να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ώστε να είμαστε μια δυνατή και καλή ομάδα και να αποδείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είμαστε καλύτεροι από εκείνους. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις».
Για τον Αρμάντο Γκονσάλεζ και αν θα παίξει: «Έχει κάνει μόλις τρεις προπονήσεις μαζί μας. Ως άνθρωπος, η πρώτη εικόνα που δίνει είναι πολύ καλή. Είναι εξαιρετικά ευγενικός, χαμογελαστός και τον γνωρίζουμε σιγά-σιγά όλο και περισσότερο, τόσο μέσα από την καθημερινότητα όσο και μέσα από τα παιχνίδια.
Ελπίζω αυτή η πολύ καλή πρώτη εικόνα που έχει δώσει να συνεχιστεί».
Αν θα είναι στο αρχικό σχήμα παίκτες που πρωταγωνίστησαν στη νίκη με τον Ατρόμητο και είχαν έρθει από τον πάγκο: «Θα το δούμε την Κυριακή αν θα επιβραβευτούν ή όχι. Στο τέλος, μια ομάδα δεν είναι οι τρεις ή οι τέσσερις αλλαγές. Μια ομάδα δεν είναι μόνο οι έντεκα που αγωνίζονται, αλλά ολόκληρο το ρόστερ.
Και πιστεύω ότι, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τους παίκτες και με τον τρόπο που δουλεύουν καθημερινά. Στο τέλος, αν προπονείσαι καλά, όλοι θα μπορέσουν να δώσουν αυτό που έχουν μέσα τους».
Για το ξεκίνημα της σεζόν και τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός: «Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Μπορεί να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και το επόμενο να μην είναι τόσο καλό ή και το αντίστροφο. Θα ήταν καλό να αποκτήσουμε μια σταθερότητα, κυρίως ως προς την ανταγωνιστικότητά μας, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι μας αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Η δική μας ιδέα είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες και να προσπαθούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερες.
Από εκεί και πέρα, το αν θα είμαστε εύστοχοι ή όχι εξαρτάται από τη μέρα, από τον παίκτη και από πολλά πράγματα. Η ιδέα, όμως, είναι να φτάνουμε πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και τις προάλλες, απέναντι στον Ατρόμητο, το κάναμε. Πετύχαμε μόνο ένα γκολ, αλλά η εικόνα αυτού που θέλουμε να κάνουμε είναι εκεί».
Για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συνέβη κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες είναι πολύ θετικό. Θα βοηθήσει τους πάντες και θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε άνθρωποι, παίκτες και προπονητές από άλλες χώρες να αρχίσουν να βλέπουν διαφορετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι καλό. Αυτή ήταν η ιδέα που είχαμε όταν ήρθαμε εδώ, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε σταδιακά το ελληνικό πρωτάθλημα να ανέβει λίγο περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως ο ΟΦΗ μπορεί να αγωνίζεται σε μια διοργάνωση όπως το Europa League λέει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο».
Σιπιόνι: Να παίξουμε με προσωπικότητα
Από τους παίκτες του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα της NOVA, ο Λορέντσο Σιπιόνι: «Η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο νιώθω πολύ καλά και ελπίζω ότι απέναντι στον Αστέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».
Για τις δυσκολίες του ματς: «Οι αντίπαλες ομάδες, όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό, πάντα τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι πάντα κάτι που λειτουργεί υπέρ τους. Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα «κίνδυνο», αλλά σίγουρα τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο. Εμείς, βέβαια, επίσης τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο.
Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε με προσωπικότητα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό με στόχο να κερδίσει το παιχνίδι, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσεκτικός σε κάθε επιθετική ενέργεια του αντιπάλου.
Πιστεύω ότι, αν παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, λόγω της ομάδας που είμαστε και της ποιότητας των παικτών που διαθέτουμε».
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της NOVA για το πρώτο φετινός εκτός έδρας παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα.
Πως βλέπει το ματς: «Πρώτα απ’ όλα, με σεβασμό στον αντίπαλο, στον Αστέρα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και στην Τρίπολη ακόμη λιγότερο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και ο καθένας μας να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ώστε να είμαστε μια δυνατή και καλή ομάδα και να αποδείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είμαστε καλύτεροι από εκείνους. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις».
Για τον Αρμάντο Γκονσάλεζ και αν θα παίξει: «Έχει κάνει μόλις τρεις προπονήσεις μαζί μας. Ως άνθρωπος, η πρώτη εικόνα που δίνει είναι πολύ καλή. Είναι εξαιρετικά ευγενικός, χαμογελαστός και τον γνωρίζουμε σιγά-σιγά όλο και περισσότερο, τόσο μέσα από την καθημερινότητα όσο και μέσα από τα παιχνίδια.
Ελπίζω αυτή η πολύ καλή πρώτη εικόνα που έχει δώσει να συνεχιστεί».
Αν θα είναι στο αρχικό σχήμα παίκτες που πρωταγωνίστησαν στη νίκη με τον Ατρόμητο και είχαν έρθει από τον πάγκο: «Θα το δούμε την Κυριακή αν θα επιβραβευτούν ή όχι. Στο τέλος, μια ομάδα δεν είναι οι τρεις ή οι τέσσερις αλλαγές. Μια ομάδα δεν είναι μόνο οι έντεκα που αγωνίζονται, αλλά ολόκληρο το ρόστερ.
Και πιστεύω ότι, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τους παίκτες και με τον τρόπο που δουλεύουν καθημερινά. Στο τέλος, αν προπονείσαι καλά, όλοι θα μπορέσουν να δώσουν αυτό που έχουν μέσα τους».
Για το ξεκίνημα της σεζόν και τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός: «Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Μπορεί να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και το επόμενο να μην είναι τόσο καλό ή και το αντίστροφο. Θα ήταν καλό να αποκτήσουμε μια σταθερότητα, κυρίως ως προς την ανταγωνιστικότητά μας, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι μας αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Η δική μας ιδέα είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες και να προσπαθούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερες.
Από εκεί και πέρα, το αν θα είμαστε εύστοχοι ή όχι εξαρτάται από τη μέρα, από τον παίκτη και από πολλά πράγματα. Η ιδέα, όμως, είναι να φτάνουμε πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και τις προάλλες, απέναντι στον Ατρόμητο, το κάναμε. Πετύχαμε μόνο ένα γκολ, αλλά η εικόνα αυτού που θέλουμε να κάνουμε είναι εκεί».
Για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συνέβη κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες είναι πολύ θετικό. Θα βοηθήσει τους πάντες και θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε άνθρωποι, παίκτες και προπονητές από άλλες χώρες να αρχίσουν να βλέπουν διαφορετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι καλό. Αυτή ήταν η ιδέα που είχαμε όταν ήρθαμε εδώ, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε σταδιακά το ελληνικό πρωτάθλημα να ανέβει λίγο περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως ο ΟΦΗ μπορεί να αγωνίζεται σε μια διοργάνωση όπως το Europa League λέει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο».
Σιπιόνι: Να παίξουμε με προσωπικότητα
Από τους παίκτες του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα της NOVA, ο Λορέντσο Σιπιόνι: «Η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο νιώθω πολύ καλά και ελπίζω ότι απέναντι στον Αστέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».
Για τις δυσκολίες του ματς: «Οι αντίπαλες ομάδες, όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό, πάντα τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι πάντα κάτι που λειτουργεί υπέρ τους. Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα «κίνδυνο», αλλά σίγουρα τους δίνει ένα επιπλέον κίνητρο. Εμείς, βέβαια, επίσης τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο.
Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε με προσωπικότητα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει από το πρώτο λεπτό με στόχο να κερδίσει το παιχνίδι, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσεκτικός σε κάθε επιθετική ενέργεια του αντιπάλου.
Πιστεύω ότι, αν παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, λόγω της ομάδας που είμαστε και της ποιότητας των παικτών που διαθέτουμε».
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