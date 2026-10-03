Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Χάρι Κέιν: Έγινε ο πρώτος Άγγλος με περισσότερα από 10 γκολ σε τρεις διαφορετικές χρονιές
Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Χάρι Κέιν: Έγινε ο πρώτος Άγγλος με περισσότερα από 10 γκολ σε τρεις διαφορετικές χρονιές
Ο επιθετικός των «τριών λιονταριών» δεν σταματά να σημειώνει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο με την φανέλα της Αγγλίας
Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Αγγλίας, καταρρίπτοντας ένα ακόμη σημαντικό ρεκόρ.
Ο αρχηγός των «τριών λιονταριών» βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στη μεγάλη νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας στη Ριέκα για το UEFA Nations League και έφτασε τα 10 γκολ με την εθνική ομάδα μέσα στο 2026. Παράλληλα, ανέβασε τον συνολικό αριθμό των τερμάτων του με την Αγγλία στα 89.
Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε, όμως, ξεχωριστή σημασία για τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου. Με τα δύο γκολ του απέναντι στην Κροατία, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Αγγλίας που έχει πετύχει τουλάχιστον 10 γκολ σε τρεις διαφορετικές ημερολογιακές χρονιές.
Το εντυπωσιακό σερί του Κέιν διαμορφώνεται ως εξής:
2019: 12 γκολ
2021: 16 γκολ
2026: 10 γκολ
Πλέον, ο 33χρονος στράικερ πρόσθεσε ακόμη ένα ξεχωριστό επίτευγμα στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του με το εθνόσημο και όλα αυτά σε μια βραδιά όπου η Αγγλία πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της, διαλύοντας την Κροατία με 7-0 και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Κροατών.
Ο αρχηγός των «τριών λιονταριών» βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στη μεγάλη νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας στη Ριέκα για το UEFA Nations League και έφτασε τα 10 γκολ με την εθνική ομάδα μέσα στο 2026. Παράλληλα, ανέβασε τον συνολικό αριθμό των τερμάτων του με την Αγγλία στα 89.
Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε, όμως, ξεχωριστή σημασία για τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου. Με τα δύο γκολ του απέναντι στην Κροατία, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Αγγλίας που έχει πετύχει τουλάχιστον 10 γκολ σε τρεις διαφορετικές ημερολογιακές χρονιές.
Το εντυπωσιακό σερί του Κέιν διαμορφώνεται ως εξής:
2019: 12 γκολ
2021: 16 γκολ
2026: 10 γκολ
Πλέον, ο 33χρονος στράικερ πρόσθεσε ακόμη ένα ξεχωριστό επίτευγμα στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του με το εθνόσημο και όλα αυτά σε μια βραδιά όπου η Αγγλία πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της, διαλύοντας την Κροατία με 7-0 και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Κροατών.
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