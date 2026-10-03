«Μνημείο στον Μέσι»: Οι Αργεντινοί θέλουν να τιμήσουν τον σταρ τους με μνημείο ενώ είναι εν ζωή, βίντεο
«Μνημείο στον Μέσι»: Οι Αργεντινοί θέλουν να τιμήσουν τον σταρ τους με μνημείο ενώ είναι εν ζωή, βίντεο
Η ιδέα ανήκει σε ένα εργαστήρι τέχνης στο Μπουένος Άϊρες και ζητούν στήριξη προκειμένου να γίνει πραγματικότητα
Όσο πλησιάζει η ημέρα που ο Λιονέλ Μέσι θα πει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, τόσο θα αυξάνονται και οι ιδέες από τους συμπατριώτες του για να τον τιμήσουν.
Μια νέα ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι η δημιουργία του «Μνημείου του Μέσι» αν και φυσικά ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι είναι στη ζωή.
Παρόλα αυτά είναι τέτοια η επιθυμία των Αργεντινών να τον τιμήσουν που θέλουν να φτιάξουν μια μεγάλη κατασκευή προκειμένου να δείχνουν τη λατρεία τους για εκείνον. Η ιδέα ανήκει σε μια γκαλερί που ονομάζεται «Arte Villalba».
Οι καλλιτέχνες μάλιστα παρουσίασαν το εικαστικό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια φάση του Μέσι με την Μπαρτσελόνα. Όταν τον καταδίωκαν και δεν τον έφταναν οι αντίπαλοί του σε ένα ματς με την Μπέτις. Αν και βέβαια στην καριέρα του υπάρχουν και άλλες ανάλογες στιγμές. Τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την εθνική ομάδα. Να είναι μπροστά δηλαδή με την μπάλα και να τον καταδιώκουν οι αντίπαλοι.
Μάλιστα, εκτός από αυτή τη δημιουργία, οι καλλιτέχνες έχουν και άλλες εμπνεύσεις τους για τον 39χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) θα πει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής σε φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο το Μπενίν.
Μια νέα ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι η δημιουργία του «Μνημείου του Μέσι» αν και φυσικά ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι είναι στη ζωή.
Παρόλα αυτά είναι τέτοια η επιθυμία των Αργεντινών να τον τιμήσουν που θέλουν να φτιάξουν μια μεγάλη κατασκευή προκειμένου να δείχνουν τη λατρεία τους για εκείνον. Η ιδέα ανήκει σε μια γκαλερί που ονομάζεται «Arte Villalba».
Οι καλλιτέχνες μάλιστα παρουσίασαν το εικαστικό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια φάση του Μέσι με την Μπαρτσελόνα. Όταν τον καταδίωκαν και δεν τον έφταναν οι αντίπαλοί του σε ένα ματς με την Μπέτις. Αν και βέβαια στην καριέρα του υπάρχουν και άλλες ανάλογες στιγμές. Τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την εθνική ομάδα. Να είναι μπροστά δηλαδή με την μπάλα και να τον καταδιώκουν οι αντίπαλοι.
Μάλιστα, εκτός από αυτή τη δημιουργία, οι καλλιτέχνες έχουν και άλλες εμπνεύσεις τους για τον 39χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) θα πει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής σε φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο το Μπενίν.
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