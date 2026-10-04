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Στους 19 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το ναυάγιο στην Κερύνεια
Στους 19 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το ναυάγιο στην Κερύνεια
Η έρευνα για τα αίται συνεχίζεται και αποκαλύπτει σοβαρές αμέλειες
Ο απολογισμός των νεκρών από το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν στ' ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, στην Κερύνεια στα τέλη Αυγούστου, αυξήθηκε σε 19, ενώ εννέα άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, καθώς η έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές αμέλειες.
Το πλοίο FiloJet μετέφερε 267 άτομα όταν ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι στις 30 Αυγούστου, 239 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα.
Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων στ' ανοιχτά της Κερύνειας.
Όπως δήλωσαν, οι επιχειρήσεις στο σημείο του ναυαγίου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θα συνεχιστούν.
Το πλοίο FiloJet μετέφερε 267 άτομα όταν ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι στις 30 Αυγούστου, 239 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα.
Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων στ' ανοιχτά της Κερύνειας.
Όπως δήλωσαν, οι επιχειρήσεις στο σημείο του ναυαγίου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θα συνεχιστούν.
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