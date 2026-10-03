Το μαγικό γκολ του Γιαμάλ κόντρα στην Τσεχία και η επική αντίδραση του Ντε Λα Φουέντε, δείτε βίντεο
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Λαμίν Γιαμάλ Εθνική Ισπανίας Τσεχία Nations League

Το μαγικό γκολ του Γιαμάλ κόντρα στην Τσεχία και η επική αντίδραση του Ντε Λα Φουέντε, δείτε βίντεο

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα φοβερό γκολ με σουτ στο παράθυρο του Κίνσκι στο 6ο λεπτό του αγώνα Ισπανία-Τσεχία για το Nations League

Το μαγικό γκολ του Γιαμάλ κόντρα στην Τσεχία και η επική αντίδραση του Ντε Λα Φουέντε, δείτε βίντεο
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Η Ισπανία υποδέχεται την Τσεχία για την 3η αγωνιστική του Nations League και ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το χορό του πάρτι από πολύ νωρίς. 

Μόλις στο 6ο λεπτό, αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Όλμο, στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, έκανε μια προσποίηση, άδειασε έναν Τσέχο αμυντικό και σούταρε στο παράθυρο του Κίνσκι για το 1-0. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, μαζί με το γκολ, είναι η αντίδραση του Ισπανού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος μόλις είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, έπιασε το κεφάλι του δίχως να πιστεύει τι είδε. 

Δείτε ΕΔΩ το γκολ και την αντίδραση του προπονητή της Ισπανίας


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