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Το μαγικό γκολ του Γιαμάλ κόντρα στην Τσεχία και η επική αντίδραση του Ντε Λα Φουέντε, δείτε βίντεο
Το μαγικό γκολ του Γιαμάλ κόντρα στην Τσεχία και η επική αντίδραση του Ντε Λα Φουέντε, δείτε βίντεο
Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα φοβερό γκολ με σουτ στο παράθυρο του Κίνσκι στο 6ο λεπτό του αγώνα Ισπανία-Τσεχία για το Nations League
Η Ισπανία υποδέχεται την Τσεχία για την 3η αγωνιστική του Nations League και ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το χορό του πάρτι από πολύ νωρίς.
Μόλις στο 6ο λεπτό, αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Όλμο, στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, έκανε μια προσποίηση, άδειασε έναν Τσέχο αμυντικό και σούταρε στο παράθυρο του Κίνσκι για το 1-0.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, μαζί με το γκολ, είναι η αντίδραση του Ισπανού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος μόλις είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, έπιασε το κεφάλι του δίχως να πιστεύει τι είδε.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ και την αντίδραση του προπονητή της Ισπανίας
Μόλις στο 6ο λεπτό, αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Όλμο, στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, έκανε μια προσποίηση, άδειασε έναν Τσέχο αμυντικό και σούταρε στο παράθυρο του Κίνσκι για το 1-0.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, μαζί με το γκολ, είναι η αντίδραση του Ισπανού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος μόλις είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, έπιασε το κεφάλι του δίχως να πιστεύει τι είδε.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ και την αντίδραση του προπονητή της Ισπανίας
Η αντίδραση του ντε λα Φουέντε έφερε σε όλους στο μυαλό εκείνη του Ζιντάν όταν ο Ρονάλντο πέτυχε το ιστορικό ψαλιδάκι κόντρα στη Γιουβέντους.
La réaction de Zidane après le coup franc de Zidane #France98vsFIFA98 pic.twitter.com/JLOpebHQD1— Super Papa Rockeur (@TofLeRouge) June 13, 2018
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