Κλοπ για την Ελλάδα: Ο Ρεχάγκελ την οδήγησε στο Euro, έχει τοπ παίκτες
Κλοπ για την Ελλάδα: Ο Ρεχάγκελ την οδήγησε στο Euro, έχει τοπ παίκτες
Ο Γιούργκεν Κλοπ μόνο καλά λόγια είχε να πει για την Εθνική και το ελληνικό ποδόσφαιρο
Ο Γιούργκεν Κλοπ μόνο καλά λόγια είχε να πει για την Εθνική Ελλάδας αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με τη Γερμανία αύριο Κυριακή (4/10, 21:45) στην Τούμπα για το Nations League.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Γερμανών όταν ρωτήθηκε για το ματς είπε: «Δεν έχουμε παίξει στην Τούμπα ξανά. Θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με μας. Παίξαμε πολύ καλά με τη Σερβία».
Για το αν θα αλλάξει ξανά τερματοφύλακα και τον Καρλ: «Είπα ποτέ ότι αλλάζω τους τερματοφύλακες σε κάθε ματς; Όχι δεν θα αλλάξουμε τερματοφύλακα. Όσον αφορά τον Καρλ είναι παρόμοια περίπτωση με τον Γκνάμπρι. Πιστεύουμε με την προπόνηση που έκανε θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση στον σύλλογό του».
Για το ότι δεν ήταν σίγουρος πως θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και αν άλλαξε κάτι τώρα: «Κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα. Σήμερα το βράδυ θα δούμε το βίντεο. Η Ελλάδα έχει ισχυρή αμυντική γραμμή».
Για το αν του έλειψε το ποδόσφαιρο: «Δεν μου έλειψε τίποτα αλλά συνειδητοποίησα ότι το αγαπώ. Ήμουν πολύ απασχολημένος και τώρα είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Το γκρουπ που έχουμε είναι τοπ. Είμαι ευγνώμων. Είναι μόνο η αρχή. Κοιτάζω μπροστά».
Για τον Τσιμίκα: «Δεν ήξερα τι έχω πει. Ήμουν χαρούμενος που τον είδα και σήμερα. Δεν μιλήσαμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε αύριο αν έμαθε κάτι από μένα».
Για το αν έχει καταλήξει στην εντεκάδα: «Εφόσον δεν του κάνετε ερωτήσεις (σ.σ. στράφηκε στον Πάβλοβιτς) δεν θα μάθετε αν θα παίξει. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα άξιζαν να παίξουν. Το ρόστερ έχει ποιότητα και είναι πολύ υψηλό, όλα τα άλλα θα τα μάθετε αύριο».
Για τον Κίμιχ: «Δεν έχω καμία ελπίδα με τις ιστορίες που θέλετε να φτιάξετε ανεξαρτήτου απάντησης. Έπαιξε τοπ ο Κίμιχ και έχουμε τρεις παίκτες στα χαφ. Χρειαζόμαστε παίκτες που τρέχουν πολύ, οπότε γιατί να παίζει μόνο ένας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους και χαίρομαι πολύ για το μέλλον. Παραιτούμαι (σ.σ. είπε με χαμόγελα) εγώ χαίρομαι για τον Κίμιχ».
Για το αν θα παίξει ο Ούρμπιγκ στην εστία: «Δεν είχε την ευκαιρία να παίζει όπως τώρα. Μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Η θέση αυτή δεν με προβληματίζει έχουμε πολλούς παίκτες και δεν πρέπει να έχουμε ακόμα κάποιον βασικό».
Για τη συζήτηση όσον αφορά την χρυσή γενιά Ελλήνων παικτών: «Συγκρίνετε το 2004 με τώρα; Το 2004 γεννήθηκε ο Πάβλοβιτς οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα; Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν Χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα τοπ παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Εuro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι».
Πάβλοβιτς: Οι Έλληνες δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα
Τους Γερμανούς διεθνείς εκπροσώπησε ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς.
«Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα» είπε αρχικά ο διεθνής χαφ της Μπάγερν Μονάχου.
Για το... στιγμιότυπο με τον Μπίσχοφ αν μύριζαν τα παπούτσια: «Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια ναι. Τα έβαλα στον φούρνο. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί και βοηθάμε τον Βιρτζ με πάσες προς την επίθεση».
Για τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος: «Ο προπονητής αποφασίζει τον ρόλο μου, αλλά θα ήθελα όλες τις ικανότητες μου να τις δώσω. Ατομικά και επιθετικά να υποστηρίξω την ομάδα μου».
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Γερμανών όταν ρωτήθηκε για το ματς είπε: «Δεν έχουμε παίξει στην Τούμπα ξανά. Θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με μας. Παίξαμε πολύ καλά με τη Σερβία».
Για το αν θα αλλάξει ξανά τερματοφύλακα και τον Καρλ: «Είπα ποτέ ότι αλλάζω τους τερματοφύλακες σε κάθε ματς; Όχι δεν θα αλλάξουμε τερματοφύλακα. Όσον αφορά τον Καρλ είναι παρόμοια περίπτωση με τον Γκνάμπρι. Πιστεύουμε με την προπόνηση που έκανε θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση στον σύλλογό του».
Για το ότι δεν ήταν σίγουρος πως θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και αν άλλαξε κάτι τώρα: «Κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα. Σήμερα το βράδυ θα δούμε το βίντεο. Η Ελλάδα έχει ισχυρή αμυντική γραμμή».
Για το αν του έλειψε το ποδόσφαιρο: «Δεν μου έλειψε τίποτα αλλά συνειδητοποίησα ότι το αγαπώ. Ήμουν πολύ απασχολημένος και τώρα είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Το γκρουπ που έχουμε είναι τοπ. Είμαι ευγνώμων. Είναι μόνο η αρχή. Κοιτάζω μπροστά».
Για τον Τσιμίκα: «Δεν ήξερα τι έχω πει. Ήμουν χαρούμενος που τον είδα και σήμερα. Δεν μιλήσαμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε αύριο αν έμαθε κάτι από μένα».
Για το αν έχει καταλήξει στην εντεκάδα: «Εφόσον δεν του κάνετε ερωτήσεις (σ.σ. στράφηκε στον Πάβλοβιτς) δεν θα μάθετε αν θα παίξει. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα άξιζαν να παίξουν. Το ρόστερ έχει ποιότητα και είναι πολύ υψηλό, όλα τα άλλα θα τα μάθετε αύριο».
Για τον Κίμιχ: «Δεν έχω καμία ελπίδα με τις ιστορίες που θέλετε να φτιάξετε ανεξαρτήτου απάντησης. Έπαιξε τοπ ο Κίμιχ και έχουμε τρεις παίκτες στα χαφ. Χρειαζόμαστε παίκτες που τρέχουν πολύ, οπότε γιατί να παίζει μόνο ένας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους και χαίρομαι πολύ για το μέλλον. Παραιτούμαι (σ.σ. είπε με χαμόγελα) εγώ χαίρομαι για τον Κίμιχ».
Για το αν θα παίξει ο Ούρμπιγκ στην εστία: «Δεν είχε την ευκαιρία να παίζει όπως τώρα. Μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Η θέση αυτή δεν με προβληματίζει έχουμε πολλούς παίκτες και δεν πρέπει να έχουμε ακόμα κάποιον βασικό».
Για τη συζήτηση όσον αφορά την χρυσή γενιά Ελλήνων παικτών: «Συγκρίνετε το 2004 με τώρα; Το 2004 γεννήθηκε ο Πάβλοβιτς οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα; Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν Χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα τοπ παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Εuro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι».
Πάβλοβιτς: Οι Έλληνες δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα
Τους Γερμανούς διεθνείς εκπροσώπησε ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς.
«Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα» είπε αρχικά ο διεθνής χαφ της Μπάγερν Μονάχου.
Για το... στιγμιότυπο με τον Μπίσχοφ αν μύριζαν τα παπούτσια: «Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια ναι. Τα έβαλα στον φούρνο. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί και βοηθάμε τον Βιρτζ με πάσες προς την επίθεση».
Για τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος: «Ο προπονητής αποφασίζει τον ρόλο μου, αλλά θα ήθελα όλες τις ικανότητες μου να τις δώσω. Ατομικά και επιθετικά να υποστηρίξω την ομάδα μου».
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