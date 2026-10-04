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Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για κυνηγό που είχε χαθεί στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε σώος
ΕΛΛΑΔΑ
Κυνηγός Ιωάννινα ΕΜΑΚ

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για κυνηγό που είχε χαθεί στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε σώος

Πρόκειται για κυνηγό του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το πρωί του Σαββάτου

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για κυνηγό που είχε χαθεί στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε σώος
Σώος εντοπίστηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο όρος Νεμέρτσικα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πωγωνίου, ένας κυνηγός του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το πρωί του Σαββάτου, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης. Τον 42χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους τρεις κυνηγούς από το Αγρίνιο. Όταν τον αναζήτησαν, δεν μπόρεσαν να τον βρουν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 άνδρες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και μέλη της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ Ηπείρου. Στο σημείο της έρευνας βρίσκονταν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

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