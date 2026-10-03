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Ο Ολυμπιακός στον ευρωπαϊκό θρόνο: H ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην Καταλούνια με 18-4
Ο Ολυμπιακός στον ευρωπαϊκό θρόνο: H ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην Καταλούνια με 18-4
Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα της Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup στον τελικό που διεξήχθη στον Πειραιά
Ο Ολυμπιακός ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί και δεν είχε κανένα πρόβλημα να το αποδείξει απέναντι στην Καταλούνια, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης επικράτησαν με 18-4 επί της ισπανικής ομάδας, κατόχου του Euro Cup και μέσα σε αποθέωση στο κατάμεστο «Παπαστράτειο» έφθασαν στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup.
Οι «ερυθρόλευκες» άνοιξαν τη χρονιά με έναν ευρωπαϊκό τίτλο, πανηγύρισαν το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κι ανέβασαν τη ευρωπαϊκή συλλογή στα οκτώ τρόπαια.
Απέναντι σε μια ομάδα με μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία, ο Ολυμπιακός με βάση την αμυντική λειτουργία, έφθασε στην άνετη επικράτηση.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα 1, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο, Χάιντου 1.
Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Γκομίλα Φάιγκες, Ντε Λα Πουέντε, Γκονζάλεζ, Σούιτ, Τένα, Χάουτον 3, Φάλβεϊ, Μπαριούσο, Πίντλεϊ, Πινέδα Παρέρα 1, Ροντρίγκεζ, Σάντσες, Μπόβε.
Τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού:
4 Champions Leaguge (2015, 2021, 2022, 2026)
1 Len Trophy (2014)
4 Len Super Cup (2015, 2021, 2022, 2026)
Πηγή: gazzetta.gr
Οι «ερυθρόλευκες» άνοιξαν τη χρονιά με έναν ευρωπαϊκό τίτλο, πανηγύρισαν το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κι ανέβασαν τη ευρωπαϊκή συλλογή στα οκτώ τρόπαια.
Απέναντι σε μια ομάδα με μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία, ο Ολυμπιακός με βάση την αμυντική λειτουργία, έφθασε στην άνετη επικράτηση.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα 1, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο, Χάιντου 1.
Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Γκομίλα Φάιγκες, Ντε Λα Πουέντε, Γκονζάλεζ, Σούιτ, Τένα, Χάουτον 3, Φάλβεϊ, Μπαριούσο, Πίντλεϊ, Πινέδα Παρέρα 1, Ροντρίγκεζ, Σάντσες, Μπόβε.
Τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού:
4 Champions Leaguge (2015, 2021, 2022, 2026)
1 Len Trophy (2014)
4 Len Super Cup (2015, 2021, 2022, 2026)
Πηγή: gazzetta.gr
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