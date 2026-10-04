Εκλογές στη Λετονία: Προηγείται η φιλοευρωπαϊκή και η φιλοουκρανική πλειοψηφία
ΚΟΣΜΟΣ
Εκλογές Λετονία

Εκλογές στη Λετονία: Προηγείται η φιλοευρωπαϊκή και η φιλοουκρανική πλειοψηφία

Ο κυβερνητικός συνασπισμός, για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν αποδυνάμωση, δεν αναμένεται να ανανεωθεί με την μορφή που είχε

Εκλογές στη Λετονία: Προηγείται η φιλοευρωπαϊκή και η φιλοουκρανική πλειοψηφία
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Οι βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο στη Λετονία, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τις ανησυχίες για τις ρωσικές απειλές και το κόστος διαβίωσης, δεν αναμένεται να αλλάξουν τη φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική στάση της χώρας της Βαλτικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls.

Το κόμμα Ενωμένη Λίστα του απερχόμενου πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς προηγείται με ποσοστό 35,6%, σύμφωνα με τα exit poll που έδωσε στη δημοσιότητα το δημόσιο μέσο ενημέρωσης LSM.

«Δεν τελείωσε ακόμα, αλλά το ποσοστό είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο», δήλωσε ο Κούλμπεργκς στους δημοσιογράφους.

Ο κυβερνητικός του συνασπισμός, για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν αποδυνάμωση, δεν αναμένεται να ανανεωθεί υπό την τρέχουσα μορφή του.

Ένας από τους εταίρους του, η Ένωση των Πράσινων και των Αγροτών, φαίνεται να μην ξεπερνά το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο, και λαμβάνει μόλις το 3,7% των ψήφων.

Τα άλλα δεξιά κόμματα του συνασπισμού, η Εθνική Συμμαχία και η Νέα Ενότητα, έλαβαν αντίστοιχα 8,7% και 6,7%, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ανασύνθεση είτε με το σοσιαλδημοκρατικό και φιλοευρωπαϊκό Προοδευτικό κόμμα είτε με το λαϊκιστικό κόμμα Η Λετονία πρώτα.
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