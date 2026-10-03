Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Στα χνάρια του Φουρνιέ ο ΜακΙντάιρ: «Το αγαπημένο μου ελληνικό φαγητό είναι το σουβλάκι», βίντεο
Στα χνάρια του Φουρνιέ ο ΜακΙντάιρ: «Το αγαπημένο μου ελληνικό φαγητό είναι το σουβλάκι», βίντεο
Ο Αμερικανός συστήθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού με μια μίνι συνέντευξη στο επίσημο κανάλι των ερυθρολεύκων
Ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να γνωρίσει ο κόσμος τα νέα αποκτήματα της ομάδας με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να παίρνει σειρά απαντώντας σε «καυτά» ερωτήματα της καθημερινής ζωής.
Ο γκαρντ του Γιώργου Μπάρτζωκα συστήθηκε στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» και αποκάλυψε το αγαπημένο του φαγητο θυμίζοντας τον Εβάν Φουρνιέ, τον αγαπημένο του τραγουδιστή, αλλά και τον θρύλο του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής.
Αναλυτικά οι επιλογές του
«Είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και κατάγομαι από τη Βόρεια Καρολίνα».
Για το μπασκετικό του είδωλο: «Ο ξάδερφός μου ο Τζόρνταν».
Ο αγαπημένος του καλλιτέχνης: «Ρίλο Ροντρίγκεζ».
Το αγαπημένο του φαγητό: «Σουβλάκια».
Το αγαπημένο του μέρος στη Ελλάδα: «Αυτή τη στιγμή η Αθήνα».
Ο θρύλος του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει: «Θα πάω με τον Μίλαν Τόμιτς».
Το μήνυμά του στους φίλους του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ενθουσιασμένος που θα σας γνωρίσω, που θα με γνωρίσετε λίγο και ανυπομονώ να σας δω άλλους».
Ο γκαρντ του Γιώργου Μπάρτζωκα συστήθηκε στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» και αποκάλυψε το αγαπημένο του φαγητο θυμίζοντας τον Εβάν Φουρνιέ, τον αγαπημένο του τραγουδιστή, αλλά και τον θρύλο του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής.
Αναλυτικά οι επιλογές του
«Είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και κατάγομαι από τη Βόρεια Καρολίνα».
Για το μπασκετικό του είδωλο: «Ο ξάδερφός μου ο Τζόρνταν».
Ο αγαπημένος του καλλιτέχνης: «Ρίλο Ροντρίγκεζ».
Το αγαπημένο του φαγητό: «Σουβλάκια».
Το αγαπημένο του μέρος στη Ελλάδα: «Αυτή τη στιγμή η Αθήνα».
Ο θρύλος του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει: «Θα πάω με τον Μίλαν Τόμιτς».
Το μήνυμά του στους φίλους του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ενθουσιασμένος που θα σας γνωρίσω, που θα με γνωρίσετε λίγο και ανυπομονώ να σας δω άλλους».
Meet Codi Miller-McIntyre, one of the New Faces of Olympiacos!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 3, 2026
Get to know him a little better 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/au1AAkm2VW
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα