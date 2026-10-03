Πώς έγινε το τροχαίο στην Κόρινθο με νεκρό 26χρονο: «Τον έβγαλαν ζωντανό, ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο» λέει ο θείος του
Πώς έγινε το τροχαίο στην Κόρινθο με νεκρό 26χρονο: «Τον έβγαλαν ζωντανό, ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο» λέει ο θείος του
Την Τρίτη η κηδεία του άτυχου νέου - «Είχαν πάει μια βόλτα με την παρέα και επέστρεφαν, ήταν ο δρόμος γλιστερός κι έγινε το κακό» δηλώνει στο protothema.gr o θείος του
Σε ένα βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η γειτονιά του Συνοικισμού, στην Κόρινθο, μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τη σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην εθνική οδό Αθηνών-Πατρών.
Ο 26χρονος είχε πάει μια βόλτα με μια 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι από την εθνική οδό Αθηνών-Πατρών.
Ενώ οδηγούσε το μπλε αυτοκίνητό του κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς είχε ξεκινήσει να βρέχει, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να φύγει από το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα.
Το ΙΧ συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, και τα δύο οχήματα ακολουθώντας μια «τρελή» πορεία κατέληξαν σε τέσσερις κολόνες τις οποίες έκοψαν.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο μπλε αυτοκίνητο και τους τρεις 18χρονους από το δεύτερο ΙΧ.
Ο νεαρός οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά ήταν ήδη αργά. Όταν έφτασε στα επείγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
«Τον έβγαλαν ζωντανό από το αμάξι αλλά ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο. Είχαν πάει μια βόλτα με την παρέα και επέστρεφαν. Ήταν και ο δρόμος γλιστερός, 'γυάλιζε' η άσφαλτος, και έγινε το κακό. Ήταν με δύο φίλους στο αμάξι, έδωσαν κατάθεση για να μάθουμε τι έγινε», λέει στο protothema.gr ο θείος του αδικοχαμένου Γιώργου οι γονείς του οποίου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
«Ήταν μοναχοπαίδι. Είναι μια τραγωδία για αυτούς τους γονείς. Έχουν κλειστεί στο σπίτι και ο πατέρας και η μητέρα. Η μητέρα είναι σε τραγική κατάσταση. Την Τρίτη θα γίνει και η κηδεία», αναφέρει ο ίδιος.
Ο 26χρονος είχε πάει μια βόλτα με μια 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι από την εθνική οδό Αθηνών-Πατρών.
Ενώ οδηγούσε το μπλε αυτοκίνητό του κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς είχε ξεκινήσει να βρέχει, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να φύγει από το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα.
Το ΙΧ συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, και τα δύο οχήματα ακολουθώντας μια «τρελή» πορεία κατέληξαν σε τέσσερις κολόνες τις οποίες έκοψαν.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο μπλε αυτοκίνητο και τους τρεις 18χρονους από το δεύτερο ΙΧ.
Ο νεαρός οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά ήταν ήδη αργά. Όταν έφτασε στα επείγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
«Τον έβγαλαν ζωντανό από το αμάξι»
«Τον έβγαλαν ζωντανό από το αμάξι αλλά ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο. Είχαν πάει μια βόλτα με την παρέα και επέστρεφαν. Ήταν και ο δρόμος γλιστερός, 'γυάλιζε' η άσφαλτος, και έγινε το κακό. Ήταν με δύο φίλους στο αμάξι, έδωσαν κατάθεση για να μάθουμε τι έγινε», λέει στο protothema.gr ο θείος του αδικοχαμένου Γιώργου οι γονείς του οποίου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
«Ήταν μοναχοπαίδι. Είναι μια τραγωδία για αυτούς τους γονείς. Έχουν κλειστεί στο σπίτι και ο πατέρας και η μητέρα. Η μητέρα είναι σε τραγική κατάσταση. Την Τρίτη θα γίνει και η κηδεία», αναφέρει ο ίδιος.
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