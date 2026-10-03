Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL
Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL
Οι πράσινοι ξεκινούν το πρωτάθλημα αύριο Κυριακή (4/10) με αντίπαλο τον Βίκο Ιωαννίνων στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του στη Stoiximan GBL.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ και ενώ οι πράσινοι αρχίζουν αύριο Κυριακή (4/10, 13:00) τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.
O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων T-Center σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Μετά την αλλαγή αυτή, οι ξένοι των πρασίνων στη Stoiximan GBL είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ και ενώ οι πράσινοι αρχίζουν αύριο Κυριακή (4/10, 13:00) τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.
O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων T-Center σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Μετά την αλλαγή αυτή, οι ξένοι των πρασίνων στη Stoiximan GBL είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Χέιζ-Ντέιβις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα