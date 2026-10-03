Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέριαν Γκραντ Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL

Οι πράσινοι ξεκινούν το πρωτάθλημα αύριο Κυριακή (4/10) με αντίπαλο τον Βίκο Ιωαννίνων στο T-Center

Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL
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Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του στη Stoiximan GBL.  

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ και ενώ οι πράσινοι αρχίζουν αύριο Κυριακή (4/10, 13:00) τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων T-Center σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά την αλλαγή αυτή, οι ξένοι των πρασίνων στη Stoiximan GBL είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Χέιζ-Ντέιβις.
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