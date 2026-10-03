KillSec: 18χρονος που μένει στην Αθήνα ερευνάται ως προγραμματιστής σε διεθνή ομάδα χάκερ, με πάνω από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς

Στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες από τις Αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον 18χρονο αλλοδαπό - Ο ρόλος του και τα ευρήματα στο σπίτι του