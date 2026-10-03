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Βανδαλισμοί στο γήπεδο Βαγιέκας και επίθεση προς τη διοίκηση από οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο
Βανδαλισμοί στο γήπεδο Βαγιέκας και επίθεση προς τη διοίκηση από οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο
Χαμός έγινε στο φιλικό της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Κάλιαρι λόγω του γηπέδου, του Βαγιέκας με τον κόσμο να μην επιθυμεί καμία παρέμβαση
Το γήπεδο Βαγιέκας είναι από μόνο του μία ξεχωριστή ιστορία. Δεν είναι απλά ένα γήπεδο, αλλά το σημείο αναφοράς για τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Το γήπεδο που μπορεί να πυροδοτήσει εντάσεις. Κάτι τέτοιο βιώνει η ομάδα της Μαδρίτης, την οποία είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League.
Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν η Ράγιο δεν παίζει στο γήπεδο της με τη διοίκηση να έχει αποφασίσει να κάνει βελτιωτικά έργα. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα πολύ παλιό γήπεδο που θέλει επεμβάσεις, αλλά αυτό προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου.
Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν η Ράγιο επέστρεψε στο γήπεδο για να παίξει φιλικό με την Κάλιαρι για το τρόπαιο Βαγιέκας. Η τελευταία φορά που διεξήχθη η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν το 2019 και έχει ξεκινήσει από το 1970 με τη σημασία της να είναι μεγάλη για τον κόσμο της ομάδας.
Η επιστροφή της Ράγιο, ωστόσο δεν έγινε και σε πολύ ευχάριστο κλίμα. Οι οπαδοί βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αντίθεση τους στη διοίκηση της ομάδας που έχει αποφασίσει να παρέμβει στο γήπεδο και να κάνει επισκευές. Πριν το παιχνίδι οι οπαδοί είχαν γράψει συνθήματα στους τοίχους, ενώ είχαν καταστρέψει καθίσματα του γηπέδου.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε με κουκουλοφόρους να κινούνται προς τα VIP και να επιχειρούν να εισβάλουν στο μπουθ που φιλοξενούσε τον πρόεδρο του κλαμπ και καλεσμένους του. Το κλαμπ από την πλευρά του αναφέρει ότι γίνεται προσπάθεια εκφοβισμού του προέδρου και αυτό έχει ξεκινήσει από τις 28 Ιουλίου όταν και έγινε γνωστό πως δεν θα χρησιμοποιείται το γήπεδο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για την ιστορία η Ράγιο έχασε από την Κάλιαρι, αλλά ελάχιστη σημασία έχει το αγωνιστικό σε μία ημέρα που υπήρχε αρκετή ένταση από νωρίς το πρωί.
Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν η Ράγιο δεν παίζει στο γήπεδο της με τη διοίκηση να έχει αποφασίσει να κάνει βελτιωτικά έργα. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα πολύ παλιό γήπεδο που θέλει επεμβάσεις, αλλά αυτό προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου.
Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν η Ράγιο επέστρεψε στο γήπεδο για να παίξει φιλικό με την Κάλιαρι για το τρόπαιο Βαγιέκας. Η τελευταία φορά που διεξήχθη η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν το 2019 και έχει ξεκινήσει από το 1970 με τη σημασία της να είναι μεγάλη για τον κόσμο της ομάδας.
¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 3, 2026
Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido… pic.twitter.com/BnmDn2smQi
Η επιστροφή της Ράγιο, ωστόσο δεν έγινε και σε πολύ ευχάριστο κλίμα. Οι οπαδοί βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αντίθεση τους στη διοίκηση της ομάδας που έχει αποφασίσει να παρέμβει στο γήπεδο και να κάνει επισκευές. Πριν το παιχνίδι οι οπαδοί είχαν γράψει συνθήματα στους τοίχους, ενώ είχαν καταστρέψει καθίσματα του γηπέδου.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε με κουκουλοφόρους να κινούνται προς τα VIP και να επιχειρούν να εισβάλουν στο μπουθ που φιλοξενούσε τον πρόεδρο του κλαμπ και καλεσμένους του. Το κλαμπ από την πλευρά του αναφέρει ότι γίνεται προσπάθεια εκφοβισμού του προέδρου και αυτό έχει ξεκινήσει από τις 28 Ιουλίου όταν και έγινε γνωστό πως δεν θα χρησιμοποιείται το γήπεδο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για την ιστορία η Ράγιο έχασε από την Κάλιαρι, αλλά ελάχιστη σημασία έχει το αγωνιστικό σε μία ημέρα που υπήρχε αρκετή ένταση από νωρίς το πρωί.
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