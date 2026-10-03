Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη το αποψινό «The Voice»: Παπαρίζου, Μάστορας και Μουζουράκης τραγούδησαν το «Ανήκω σε μένα», βίντεο

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«Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ» επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.

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«Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω ότι με όλα του τα τραγούδια ξαναποκτήσαμε και μια δεύτερη σχέση μαζί με τον Γιώργο μέσα από τους στίχους που έχουν γράψει όλοι οι υπέροχοι συνθέτες και στιχουργοί. Αυτός είπε τη δική του αλήθεια, αλλά εμείς παράλληλα δέσαμε και μια δεύτερη ιστορία. Καταλάβαμε την αλήθεια του, αλλά αποκτήσαμε και μια καινούργια δικιά μας», ανέφερε συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου.Ο Στέλιος Διονυσίου αναφέρεται για την πρώτη φορά που άκουσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδάει.Ο αυτοκράτορας του «Voice» είχε πάντα ένα δικό του ευφάνταστο στιλ που τον έκανε να ξεχωρίζει.Στο διάστημα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κρητής στο μουσικό σόου αρκετές ήταν οι μουσικές του συναντήσεις πάνω στην σκηνή που ξεχώρισαν.Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο APON για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο «The Voice», το οποίο είναι αφιερωμένο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Ο APON ερμήνευσε τα «Κρυφά μονοπάτια» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.«Έχω έρθει με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου η συνεργασία που είχα μαζί του. Θα περάσει καιρός για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.«Νιώθω ευλογημένος που γίναμε φίλοι και που συνεργαστήκαμε. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε και όσο τραγουδάω, θα τον τραγουδάω», πρόσθεσε.Μιλώντας για όσα κρατά από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο APON στάθηκε στην προσωπικότητα και τη φωνή του: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη την καλή του καρδιά, τη φωνή του. Που μου μάθαινε τραγούδια, που τραγουδούσαμε... Μου λείπει ήδη πάρα πολύ και θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχθώ».Με έντονη συγκίνηση μιλούν όλοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο αποψινό «The Voice». Οι συνεργάτες και φίλοι του δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τα συναισθήματά τους, αναφερόμενοι στις κοινές τους στιγμές, τη συνεργασία τους και την ξεχωριστή προσωπικότητά του.