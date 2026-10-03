Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη το αποψινό «The Voice»: Παπαρίζου, Μάστορας και Μουζουράκης τραγούδησαν το «Ανήκω σε μένα», βίντεο
Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη το αποψινό «The Voice»: Παπαρίζου, Μάστορας και Μουζουράκης τραγούδησαν το «Ανήκω σε μένα», βίντεο
Οι «coaches» του δημοφιλούς talent show του ΣΚΑΪ, ξεχωριστοί καλεσμένοι και οι συντελεστές της εκπομπής στην οποία άφησε ανεξίτηλο στίγμα ο Γιώργος Μαζωνάκης, τίμησαν τη μνήμη του με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του
Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη είναι το αποψινό «The Voice», με τους συντελεστές της εκπομπής να τιμούν τον αδικοχαμένο δημοφιλή τραγουδιστή, ο οποίος έχει περάσει από την κριτική επιτροπή του μουσικού talent show και έχει χαρίσει με τις ερμηνείες του ξεχωριστές στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό.
Στην έναρξη της αποψινής εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ένωσαν τις φωνές τους και ερμήνευσαν ένα από τα γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».
Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να αποτίνουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη, ο οποίος είχε συνδεθεί με το «The Voice» και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο μουσικό σόου.
Η έναρξη στην εκπομπή αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη
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Λιανός: Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη
«Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.
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Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που εμφανίστηκε στο πλατό. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να είμαι. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο. Δε φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Το μήνυμα του Χρήστου Μάστορα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Οι σιωπές είναι εκκωφαντικές»
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«'Ηθελα να σου πω κι εγώ λίγο πώς αισθάνομαι σήμερα. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σ’ αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.
Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Βρισκόμαστε σε ένα σοκ»
Στην έναρξη της αποψινής εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ένωσαν τις φωνές τους και ερμήνευσαν ένα από τα γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».
Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να αποτίνουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη, ο οποίος είχε συνδεθεί με το «The Voice» και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο μουσικό σόου.
Η έναρξη στην εκπομπή αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη
Λιανός: Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη
«Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που εμφανίστηκε στο πλατό. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να είμαι. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο. Δε φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Το μήνυμα του Χρήστου Μάστορα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Οι σιωπές είναι εκκωφαντικές»
«'Ηθελα να σου πω κι εγώ λίγο πώς αισθάνομαι σήμερα. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σ’ αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.
Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Βρισκόμαστε σε ένα σοκ»
Παπαρίζου για Μαζωνάκη: «Μέσα από τα τραγούδια, έλεγε την αλήθεια του»
«Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ» επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.
«Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω ότι με όλα του τα τραγούδια ξαναποκτήσαμε και μια δεύτερη σχέση μαζί με τον Γιώργο μέσα από τους στίχους που έχουν γράψει όλοι οι υπέροχοι συνθέτες και στιχουργοί. Αυτός είπε τη δική του αλήθεια, αλλά εμείς παράλληλα δέσαμε και μια δεύτερη ιστορία. Καταλάβαμε την αλήθεια του, αλλά αποκτήσαμε και μια καινούργια δικιά μας», ανέφερε συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου.
Ο Στέλιος Διονυσίου για την πρώτη του γνωριμία με τον Μαζωνάκη
Ο Στέλιος Διονυσίου αναφέρεται για την πρώτη φορά που άκουσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδάει.
Ο αυτοκράτορας του «Voice» είχε πάντα ένα δικό του ευφάνταστο στιλ που τον έκανε να ξεχωρίζει.
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Τα ντουέτα του Γιώργου Μαζωνάκη στη σκηνή του «Voice»
Στο διάστημα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κρητής στο μουσικό σόου αρκετές ήταν οι μουσικές του συναντήσεις πάνω στην σκηνή που ξεχώρισαν.
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APON για Μαζωνάκη: Ευλογημένος που έγινα φίλος και συνεργάστηκα μαζί του
Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο APON για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο «The Voice», το οποίο είναι αφιερωμένο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Ο APON ερμήνευσε τα «Κρυφά μονοπάτια» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Έχω έρθει με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου η συνεργασία που είχα μαζί του. Θα περάσει καιρός για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.
«Νιώθω ευλογημένος που γίναμε φίλοι και που συνεργαστήκαμε. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε και όσο τραγουδάω, θα τον τραγουδάω», πρόσθεσε.
Μιλώντας για όσα κρατά από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο APON στάθηκε στην προσωπικότητα και τη φωνή του: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη την καλή του καρδιά, τη φωνή του. Που μου μάθαινε τραγούδια, που τραγουδούσαμε... Μου λείπει ήδη πάρα πολύ και θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχθώ».
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Συγκινούνται όλοι μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Με έντονη συγκίνηση μιλούν όλοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο αποψινό «The Voice». Οι συνεργάτες και φίλοι του δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τα συναισθήματά τους, αναφερόμενοι στις κοινές τους στιγμές, τη συνεργασία τους και την ξεχωριστή προσωπικότητά του.
«Το πρόσταξε η καρδιά μου, θα κουβαλάω τον Γιώργο μαζί μου», είπε η Πάολα, νέο μέλος του The Voice of Greece.
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