Το Περιστέρι άλωσε την Πάτρα (94-88) με πρωταγωνιστή τoν Νίκολς, δείτε βίντεο
Το Περιστέρι άλωσε την Πάτρα (94-88) με πρωταγωνιστή τoν Νίκολς, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Ξανθόπουλου άντεξε στην πίεση του Προμηθέα και πήρε τη νίκη με 94-88 στην πρεμιέρα της GBL
Σπουδαίο διπλό πέτυχε το Περιστέρι στην πρεμιέρα του στη GBL, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 94-88 .
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Τάι Νίκολς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους. Παρότι βρέθηκε πίσω με 14 πόντους και ενώ είχε και 27 λιγότερες βολές από τον Προμηθέα (48-21) παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Εντυπωσιακός ήταν ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6.75μ (5/6 τρίποντα) και μπόρεσε να επιβληθεί του Περιστερίου (27-17,9΄), σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (31-21, 10').
Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων βελτίωσε την άμυνα της στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να μειώσει, ενώ στην επίθεση είχε ως... οδηγό τον Νίκολς (12π., 20') και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (48-42, 20').
Μετά την ανάπαυλα το Περιστέρι μείωσε τον πόντο μετά από τρίποντο του Φιντς (48-47, 21'), ωστόσο η ομάδα της Πάτρας αντέδρασε γρήγορα και πήρε ξανά... αέρα τεσσάρων πόντων (54-50, 23').
Στη συνέχεια ο Δίπλαρος πάσαρε και ο Κόλεμαν σκόραρε με τον Προμηθέα να διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα (61-56), ευστοχώντας μάλιστα στις περισσότερες βολές που κέρδιζε.
Προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, το Περιστέρι πήρε το προβάδισμα (67-68, 29'), όμως η προτελευταία περίοδο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Βόβορα να είναι μπροστά με (71-68, 30').
Η έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, βρήκε το Περιστέρι να πραγματοποιεί γρήγορο 5-0 και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Νικολαίδη (71-73, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο ο ίδιος ευστόχησε εκ νέου και έκανε το (71-76, 33').
Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεσή του, σκοράροντας το ένα καλάθι μετά το άλλο, με τον Φιντς να διαμορφώνει το (77-85, 37').
Ο Προμηθέας έκανε γρήγορο σερί (5-2) και μείωσε (82-87, 38'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά... δραματικά. Με εκ νέου ζευγάρι βολών η ομάδα της Πάτρας κατέβασε κιάλο τη διαφορά (83-88, 39'). Ο Άρμς έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο, αστοχώντας σε μία βολή και με 1/2, έκανε το (84-88, 39'). Το Περιστέρι έχασε την επόμενη επίθεσή του και ο Έβανς, με δύο εύστοχες βολές, διαμόρφωσε το (86-88), με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε.
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Τάι Νίκολς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους. Παρότι βρέθηκε πίσω με 14 πόντους και ενώ είχε και 27 λιγότερες βολές από τον Προμηθέα (48-21) παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Εντυπωσιακός ήταν ο Προμηθέας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6.75μ (5/6 τρίποντα) και μπόρεσε να επιβληθεί του Περιστερίου (27-17,9΄), σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (31-21, 10').
Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων βελτίωσε την άμυνα της στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να μειώσει, ενώ στην επίθεση είχε ως... οδηγό τον Νίκολς (12π., 20') και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (48-42, 20').
Μετά την ανάπαυλα το Περιστέρι μείωσε τον πόντο μετά από τρίποντο του Φιντς (48-47, 21'), ωστόσο η ομάδα της Πάτρας αντέδρασε γρήγορα και πήρε ξανά... αέρα τεσσάρων πόντων (54-50, 23').
Στη συνέχεια ο Δίπλαρος πάσαρε και ο Κόλεμαν σκόραρε με τον Προμηθέα να διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα (61-56), ευστοχώντας μάλιστα στις περισσότερες βολές που κέρδιζε.
Προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, το Περιστέρι πήρε το προβάδισμα (67-68, 29'), όμως η προτελευταία περίοδο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Βόβορα να είναι μπροστά με (71-68, 30').
Η έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, βρήκε το Περιστέρι να πραγματοποιεί γρήγορο 5-0 και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Νικολαίδη (71-73, 31'), ενώ λίγο αργότερα ο ο ίδιος ευστόχησε εκ νέου και έκανε το (71-76, 33').
Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεσή του, σκοράροντας το ένα καλάθι μετά το άλλο, με τον Φιντς να διαμορφώνει το (77-85, 37').
Ο Προμηθέας έκανε γρήγορο σερί (5-2) και μείωσε (82-87, 38'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά... δραματικά. Με εκ νέου ζευγάρι βολών η ομάδα της Πάτρας κατέβασε κιάλο τη διαφορά (83-88, 39'). Ο Άρμς έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο, αστοχώντας σε μία βολή και με 1/2, έκανε το (84-88, 39'). Το Περιστέρι έχασε την επόμενη επίθεσή του και ο Έβανς, με δύο εύστοχες βολές, διαμόρφωσε το (86-88), με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε.
Ο Κόλεμαν κέρδισε το φάουλ από τον Χατζηδάκη και με δύο δικές του βολές, ισοφάρισε το ματς για την ομάδα του (88-88), 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Νίκολς πήρε την ευθύνη για την τελευταία επίθεση του Περιστερίου και σκόραρε με λέι-απ, διαμορφώνοντας το (88-90), αφήνοντας 8.3 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Προμηθέα.
Η ομάδα της Πάτρας έχασε την μπάλα στην επαναφορά, με τον Φρέιντελ να ευστοχεί σε δύο βολές και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου.
Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94
Πηγή: gazzetta.gr
Διαβάστε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Η ομάδα της Πάτρας έχασε την μπάλα στην επαναφορά, με τον Φρέιντελ να ευστοχεί σε δύο βολές και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου.
Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94
Πηγή: gazzetta.gr
Διαβάστε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
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