Μεντιλίμπαρ: «Να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα τρόπαιο», βίντεο
SPORTS
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Europa League

Μεντιλίμπαρ: «Να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα τρόπαιο», βίντεο

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τη διαδικασία της κλήρωσης στο Europa League

Μεντιλίμπαρ: «Να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα τρόπαιο», βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. 

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» τόνισε στην κάμερα της Cosmote TV για τα αποτελέσματα της διαδικασίας: «Μια χαρά. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φανταζόμαστε πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε.

Μην ξεχνάμε πως πρέπει να αγωνιστούμε».

Για Μίλαν και Μαρσέιγ: «Δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν μία ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έπαιζε Champions League και η Μαρσέιγ με φανατικούς οπαδούς, που θα παίξουμε εκεί».

Για τη Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν: «Η Σπάρτα μία ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη. Πάντα κάνει καλά πράγματα και πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλοι λένε πως πρέπει να την κερδίσεις, θα πρέπει να παίξεις καλά για να το κάνεις.

Η Ρεν είναι μία γαλλική ομάδα που όπως όλες οι άλλες έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξεις πολύ».

Για τη Γιαγκελόνια και την Τσέλιε: «Καινούργιες ομάδες για εμάς, καινούργιες χώρες. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη και που πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν φιλοδοξίες».

Για τη Χοφενχάιμ και την Τορερένσε: «Η Χοφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε, κέρδισαν το Κύπελλο βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους, ένα που είναι κόντρα σε εμάς».

Για το αν έχει προτίμηση όσον αφορά το πρόγραμμα: «Ναι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει η μεγάλη διακοπή. Στις χώρες που κάνει κρύο να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα».

Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το Conference League: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα, τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα – βήμα».


14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης