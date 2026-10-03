Την Εθνική Ελλάδος επισκέφτηκε ο Μητσοτάκης και ο Γιοβάνοβιτς του χάρισε τη φανέλα με το 10: «Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας»
Την Εθνική Ελλάδος επισκέφτηκε ο Μητσοτάκης και ο Γιοβάνοβιτς του χάρισε τη φανέλα με το 10: «Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας»
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση - «Το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό» είπε ο Σέρβος τεχνικός
Μία ημέρα πριν από τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα.
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση που ήταν παρών, με την ομάδα να του επιφυλάσσει κι ένα ιδιαίτερο δώρο.
Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε στον πρωθυπουργό μία εμφάνιση της Εθνικής, η οποία πίσω έφερε το επώνυμο του πρωθυπουργού και από κάτω το «Νο.10» ευχαριστώντας τον έτσι για την κίνηση στήριξης που έκανε, με το να τους επισκεφθεί.
«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο» απάντησε ο Μάκης Γκαγκάτσης ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρόσθεσε: «Το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πηγή: gazzetta.gr
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση που ήταν παρών, με την ομάδα να του επιφυλάσσει κι ένα ιδιαίτερο δώρο.
Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε στον πρωθυπουργό μία εμφάνιση της Εθνικής, η οποία πίσω έφερε το επώνυμο του πρωθυπουργού και από κάτω το «Νο.10» ευχαριστώντας τον έτσι για την κίνηση στήριξης που έκανε, με το να τους επισκεφθεί.
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας🤝 pic.twitter.com/LCZJziqTjQ— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 3, 2026
«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο» απάντησε ο Μάκης Γκαγκάτσης ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρόσθεσε: «Το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πηγή: gazzetta.gr
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