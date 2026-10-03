UEFA Nations League: Απίστευτο πάρτι της Αγγλίας μέσα στην Κροατία - Τη διέλυσε με 7-0, βίντεο
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UEFA Nations League: Απίστευτο πάρτι της Αγγλίας μέσα στην Κροατία - Τη διέλυσε με 7-0, βίντεο

Την μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της γνώρισε η Κροατία, καθώς συνετρίβη από την Αγγλία με 7-0  στο πλαίσιο του UEFA Nations League

UEFA Nations League: Απίστευτο πάρτι της Αγγλίας μέσα στην Κροατία - Τη διέλυσε με 7-0, βίντεο
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Εφιαλτικό βράδυ βίωσε η εθνική Κροατίας, αφού γνώρισε την εντός έδρας συντριβή από την Αγγλία με 7-0 στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League.

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα του αγώνα

Η αποψινή ήττα αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Κροατίας. Η ήττα με 6-0 από την Ισπανία στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 ήταν μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη  στα χρονικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ενώ το 2009 είχε γνωρίσει νέα βαριά ήττα από την Αγγλία με σκορ 5-1.

Για τα «τρία λιοντάρια» σκόραραν οι Κέιν (8', 53'), Μπέλιγχαμ (21'), Γκόρντον (39'),  Σάκα (45', 68') και Ρότζερς (87'). Μ' αυτήν τη νίκη η Αγγλία έπιασε στην κορυφή του ομίλου την Ισπανία, η οποία στις 21:45 θα αναμετρηθεί με την Τσεχία. Η Κροατία βρίσκεται στην τρίτη θέση με τρεις πόντους.

Κροατία (Μπίλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Βούσκοβιτς, Γκβάρντιολ, Πέρισιτς, Μόντριτς (57′ Γιάκιτς), Κόβασιτς, Ιβάνοβιτς, Σούτσιτς (46′ Πάσαλιτς), Μπατούρινα (46′ Βλάσιτς), Μούσα (46′ Ματάνοβιτς)

Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκουέι, Χολ (79′ Λιούις Σκέλι), Άντερσον (79′ Γκίμπς Γουάιτ), Σκοτ (70′ Γκάρνερ), Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον (70′ Έζε), Κέιν (70′ Ρότζερς).
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