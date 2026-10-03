Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Η ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και το σχόλιο του Γιαννακόπουλου
Η ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και το σχόλιο του Γιαννακόπουλου
Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάζει το post του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού
Ο Μάικ Τζέιμς περνά πλέον στο στάδιο της αποθεραπείας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στον αγώνα της Εφές με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στους 6-8 μήνες, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο μέρος της σεζόν.
Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασής του και γνωρίζει πως έχει μπροστά του έναν δύσκολο και απαιτητικό δρόμο μέχρι να επιστρέψει στα παρκέ.
Ο ίδιος, πάντως, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω instagram, δείχνοντας πως παραμένει με το βλέμμα στραμμένο στο μπάσκετ, έστω και από απόσταση.
«Είμαι εδώ τώρα, θα σας παρακολουθώ όλους για έξι μήνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς, ο οποίος δέχθηκε πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης κάτω από την ανάρτησή του.
Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να του εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους ήταν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού σχολίασε την ανάρτηση του Αμερικανού γκαρντ, γράφοντας: «Τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει τον Μάικ Τζέιμς».
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στους 6-8 μήνες, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο μέρος της σεζόν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της αποκατάστασής του και γνωρίζει πως έχει μπροστά του έναν δύσκολο και απαιτητικό δρόμο μέχρι να επιστρέψει στα παρκέ.
Ο ίδιος, πάντως, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω instagram, δείχνοντας πως παραμένει με το βλέμμα στραμμένο στο μπάσκετ, έστω και από απόσταση.
«Είμαι εδώ τώρα, θα σας παρακολουθώ όλους για έξι μήνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς, ο οποίος δέχθηκε πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης κάτω από την ανάρτησή του.
Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να του εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους ήταν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού σχολίασε την ανάρτηση του Αμερικανού γκαρντ, γράφοντας: «Τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει τον Μάικ Τζέιμς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα