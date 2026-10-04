Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκρημνο σημείο στη Πεντέλη: Σώοι απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες
Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκρημνο σημείο στη Πεντέλη: Σώοι απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες
Οι δύο άνδρες, 47 και 54 ετών, επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του
Εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές κινητοποιήθηκαν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου για να διασώσουν δύο άνδρες οι οποίοι έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκρημνο σημείο στην Πεντέλη.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
Οι δύο άνδρες, 47 και 54 ετών, επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο.
Ο ένας κατάφερε να βγει από το όχημα, ο άλλος όμως παρέμενε σε αυτό εγκλωβισμένος.
Μετά την κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.
Απεγκλώβισαν τον τραυματία, ενώ και οι άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
Οι δύο άνδρες, 47 και 54 ετών, επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής αυτού, στην Λεωφ. Πεντέλης, στην #Πεντέλη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2026
Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες, Εθελοντές και 3 οχήματα.
Μετά την κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.
Απεγκλώβισαν τον τραυματία, ενώ και οι άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
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