Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκρημνο σημείο στη Πεντέλη: Σώοι απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες

Εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές κινητοποιήθηκαν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου για να διασώσουν δύο άνδρες οι οποίοι έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκρημνο σημείο στην Πεντέλη.Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.Οι δύο άνδρες, 47 και 54 ετών, επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο.Ο ένας κατάφερε να βγει από το όχημα, ο άλλος όμως παρέμενε σε αυτό εγκλωβισμένος.Μετά την κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.Απεγκλώβισαν τον τραυματία, ενώ και οι άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.