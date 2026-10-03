Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Εθνική Οδός Κορίνθου - Πατρών Κόρινθος Νεκρός

Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο

Δύο από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
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Σε τραγωδία κατέληξε το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 στην Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, αφού ένας από τους 6 τραυματίες, κατέληξε στο νοσοκομείο σε ηλικία 26 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr για το τροχαίο στην Κόρινθο, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένους στο Δέλτα Κορίνθου


Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμενους στο δέλτα Κορίνθου

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν.

Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
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Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 23:20 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης της Κορίνθου.

Πηγή: Korinthostv 
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