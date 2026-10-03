Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα τη νύχτα στο Δέλτα Κορίνθου: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
Δύο από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Σε τραγωδία κατέληξε το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 στην Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, αφού ένας από τους 6 τραυματίες, κατέληξε στο νοσοκομείο σε ηλικία 26 ετών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr για το τροχαίο στην Κόρινθο, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.
Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr για το τροχαίο στην Κόρινθο, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.
Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 23:20 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης της Κορίνθου.
Πηγή: Korinthostv
Πηγή: Korinthostv
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα