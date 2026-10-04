Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο
Είναι το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη
Ένας άνδρας 32 ετών έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Βλάσση Ηρακλείου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του ΙΧ το οποίο εξετράπη της πορείας του.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον άτυχο οδηγό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναφέρει το cretalive. Ωστόσο ήταν πολύ αργά για τον 30χρονο.
Στον τόπο του θανατηφόρου τροχαίου κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.
Τις συνθήκες της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο διερευνά η Τροχαία.
Το απόγευμα του Σαββάτου, 16χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα στη Χερσόνησο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον άτυχο οδηγό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναφέρει το cretalive. Ωστόσο ήταν πολύ αργά για τον 30χρονο.
Στον τόπο του θανατηφόρου τροχαίου κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.
Τις συνθήκες της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο διερευνά η Τροχαία.
Το απόγευμα του Σαββάτου, 16χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα στη Χερσόνησο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα.
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