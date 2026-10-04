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Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο Ηράκλειο

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο

Είναι το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο
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Ένας άνδρας 32 ετών έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Βλάσση Ηρακλείου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του ΙΧ το οποίο εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον άτυχο οδηγό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αναφέρει το cretalive. Ωστόσο ήταν πολύ αργά για τον 30χρονο.

Στον τόπο του θανατηφόρου τροχαίου κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Τις συνθήκες της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο διερευνά η Τροχαία.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 16χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα στη Χερσόνησο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα.
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