Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι στη Σανάα
Κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι στη Σανάα
Tηλεοπτικό δίκτυο Al Masirahπροσκείμενο στους Χούθι έκανε λόγο για «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα
Οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνηση της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην πρωτεύουσα Σανάα και στην επαρχία Σαάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών.
Νωρίτερα το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah έκανε λόγο για «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.
Χθες Σάββατο, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Aramco νότια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.
Το 2022 ο συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας, χάρη στην οποία είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι εχθροπραξίες. Ωστόσο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν φέτος το καλοκαίρι και τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα η Υεμένη να βυθίζεται ξανά στη δίνη του πολέμου.
Τον Σεπτέμβριο οι Χούθι κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
Νωρίτερα το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah έκανε λόγο για «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.
Χθες Σάββατο, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Aramco νότια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.
Το 2022 ο συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας, χάρη στην οποία είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι εχθροπραξίες. Ωστόσο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν φέτος το καλοκαίρι και τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα η Υεμένη να βυθίζεται ξανά στη δίνη του πολέμου.
Τον Σεπτέμβριο οι Χούθι κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
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