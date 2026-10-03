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Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε τι είπε στον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν φορέσει το περιβραχιόνιο
Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε τι είπε στον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν φορέσει το περιβραχιόνιο
Μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να φύγει από την Πορτογαλία ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν αυτός που πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού
Στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Δανία ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν αυτός που φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Και είχε τη σημασία του αυτό μετά απ’ όσα συνέβησαν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Νορβηγία αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πήρε το περιβραχιόνιο με τους Δανούς. Αποκάλυψε, μάλιστα ότι μίλησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το παιχνίδι με τη Δανία.
«Όλοι ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Έχουμε μία κατάσταση στην εθνική ομάδα που δεν έχει σχέση με τους παίκτες και νομίζω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορούμε να παίξουμε είναι να φέρουμε αποτελέσματα στο γήπεδο.
Όσον αφορά στον Κριστιάνο είχα μία συζήτηση μαζί του και αυτό που του είπε είναι αυτό που επαναλαμβάνω και εδώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της εθνικής μας ομάδας του ποδοσφαίρου μας και της χώρας», είπε χαρακτηριστικά ο Μπρούνο Φερνάντες.
«Έχει μία θέση που του ανήκει όχι μόνο ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών αλλά και στις καρδιές όλων των Πορτογάλων. Η εθνική δεν διαιρείται, είναι μία και θα παραμείνει έτσι παρά τον θόρυβο που γίνεται. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματα του κεκλεισμένων των θυρών», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Νορβηγία αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πήρε το περιβραχιόνιο με τους Δανούς. Αποκάλυψε, μάλιστα ότι μίλησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το παιχνίδι με τη Δανία.
«Όλοι ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Έχουμε μία κατάσταση στην εθνική ομάδα που δεν έχει σχέση με τους παίκτες και νομίζω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορούμε να παίξουμε είναι να φέρουμε αποτελέσματα στο γήπεδο.
Όσον αφορά στον Κριστιάνο είχα μία συζήτηση μαζί του και αυτό που του είπε είναι αυτό που επαναλαμβάνω και εδώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της εθνικής μας ομάδας του ποδοσφαίρου μας και της χώρας», είπε χαρακτηριστικά ο Μπρούνο Φερνάντες.
«Έχει μία θέση που του ανήκει όχι μόνο ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών αλλά και στις καρδιές όλων των Πορτογάλων. Η εθνική δεν διαιρείται, είναι μία και θα παραμείνει έτσι παρά τον θόρυβο που γίνεται. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματα του κεκλεισμένων των θυρών», τόνισε χαρακτηριστικά.
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