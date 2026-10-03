Επίθεση Πανσερραϊκού σε Πανθρακικό: Τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στις Σέρρες
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Πανσερραϊκός Πανθρακικός

Επίθεση Πανσερραϊκού σε Πανθρακικό: Τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στις Σέρρες

Ο Πανσερραϊκός εξαπέλυσε επίθεση στον Πανθρακικό για τη φιλοξενία που έτυχε η αποστολή του στο παιχνίδι που έγινε στην Κομοτηνή

Επίθεση Πανσερραϊκού σε Πανθρακικό: Τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στις Σέρρες
Μετά το 1-1 στην Κομοτηνή ο Πανσερραϊκός με ανακοίνωση του έκανε επίθεση σε Πανθρακικό, αστυνομία και παρατηρητές. Τα «λιοντάρια» έκαναν λόγο για απαράδεκτη φιλοξενία.

Οι Σερραίοι αναφέρουν πως είχε κάκιστη αντιμετώπιση ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ομάδας τους και στις Σέρρες θα τους υποδεχτούν όπως τους αρμόζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός μετά από την επί σειρά ετών παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο δεν περίμενε να αντιμετωπίσει μια τέτοια απαράδεκτη φιλοξενία στο γήπεδο του Πανθρακικού, από όλες τις πλευρές, Ομάδα - Αστυνομία - Παρατηρητές, με την χείριστη αντιμετώπιση ιδιαίτερα προς τον Πρόεδρο της και Αντιπρόεδρο της διοργανώτριας Τάσο Καζία και τον υιό του.

Καλώς ήρθαμε στην Super League 2 λοιπόν!

Τους ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά και τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στις Σέρρες, όπως μας αρμόζει».

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