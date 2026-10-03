Άλκης Δαυίδ: Τα 90.000.000 δολάρια και τα 5 «κατηγορώ» από γυναίκες

Οι καταγγελίες και οι ήττες

Τρεις καταδίκες για το ίδιο αδίκημα!

Η περιγραφή

Είναι πολλά τα λεφτά...

Μια συνηθισμένη μέρα πριν από επτά χρόνια το σκηνικό ήταν κατά τι σουρεαλιστικό, όπως ακριβώς είναι και η ζωή του Άλκη Δαυίδ, ενός κληρονόμου πολύ διαφορετικού από τους άλλους.Περπατώντας μέσα στην καινούργια παραθαλάσσια κατοικία του στο Λος Άντζελες, την ανακαίνιση της οποίας έδειχνε καθημερινά σχεδόν μέσα από το Instagram του, ο έλληνας γόνος της πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας ξέσπασε κατά πάντων.Αιτία; Τα 58.000.000 δολάρια που κλήθηκε να πληρώσει στην πρώην υπάλληλο του, την οποία είχε δικαιώσει πρωτόδικα δικαστήριο του Λος Άντζελες μετά από αγωγή που κατέθεσε κατά του πρώην εργοδότη της για σεξουαλική παρενόχληση και προσβολή της προσωπικότητας της.«Δεν ήταν δίκη αυτή. Δεν με άφησαν να αποδείξω την αθωότητα μου, δεν είναι δικαιοσύνη αυτή...» και πολλά άλλα ήταν τα σχόλια του Δαυίδ λίγες ώρες μετά την απόφαση που «τσαλάκωσε» για τα καλά την ούτως ή άλλως εκρηκτική περσόνα του.Η πρώτη του κίνηση ήταν να ασκήσει έφεση ευελπιστώντας ότι στην δεύτερη διαδικασία θα δικαιωθεί, αφού το συγκεριμένο αδίκημα θεωρείται από τα πιο σοβαρά και επισύρει τεράστιες ποινές στην Αμερική.Τελικά δεν δικαιώθηκε και αυτή ήταν η τέταρτη φορά που πρώην υπάλληλος του Δαυίδ τον έσυρε στα δικαστήρια με την ίδια κατηγορία, κάτι που φαίνεται ότι μέτρησε πολύ, σε ό,τι αφορά το υπέρογκο πρόστιμο που του επιβλήθηκε τελεσίδικα και ήταν 58.000.000 δολάρια.Ο ίδιος από την άλλη ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει τίποτε από όσα του προσάπτουν, όμως οι καταγγελίες και τα δικαστήρια φαίνεται ότι έχουν διαφορετική άποψη.Έχουν δικαιώσει όλες τις καταγγέλλουσες οι οποίες προσέφυγαν σε αυτά αρνούμενες να δεχτούν το χοντροκομμένο χιούμορ του επιχειρηματία και entrepreneur, όπως το χαρακτηρίζουν οι φίλοι του, το οποίο εύκολα ανακαλύπτει κανείς, μέσα από εκατοντάδες βίντεο που έχει ανεβάσει κατά καιρούς.Ήδη και πριν από το 2019 τρεις γυναίκες πρώην υπάλληλοι σε εταιρίες του τον είχαν σύρει στα δικαστήρια κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, προσβολή προσωπικότητας, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενώ η ανώνυμη καταγγέλλουσα κατέθεσε ότι την βίασε.Οι δύο πρώτες κέρδισαν τόσο πρωτόδικα όσο και στην έφεση που άσκησε κατά της απόφασης ο δισεκατομμυριούχος entrepreneur, που μέχρι πρότινος ζούσε κυρίως μεταξύ Γκστάαντ και Λος Άντζελες, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Αντίγκουα.Η τρίτη ήταν η Μαχίτ Καν, η οποία είδε πρωτόδικα τον δικαστή στο ανώτερο δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες να της επιδικάζει 58.000.000 δολάρια ως αποζημίωση για την σεξουαλική παρενόχληση από το πρώην αφεντικό της.Στο εφετείο που ακολούθησε, είχε ήδη εισπράξει μια εβδομάδα πριν από την απόφαση 8.000.000 δολάρια στα οποία προστέθηκαν τα πενήντα της πρώτης δίκης, ενώ πριν από την Καν είχαν προηγηθεί άλλες δύο αγωγές κατά του επιχειρηματία.Αυτές τηςκαι τηςοι οποίες υπέστησαν ότι και η Καν σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας και τα όσα αποκαλύφθηκαν στις δίκες που ακολούθησαν, οι οποίες είχαν αρκετή ένταση.Ο γόνος της πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας ξέσπασε ουκ ολίγες φορές κατά των συνηγόρων υπεράσπισης πετώντας τους το πορτοφόλι του και αποκαλώντας τους βαμπίρ που ήθελαν να του πιουν το αίμα, εννοώντας την οικονομική του αφαίμαξη.Μόνο που τα όσα έπραξε εντός της δικαστικής αίθουσας δεν έπεισαν κανέναν, όπως και η εμμονή του ότι ποτέ δεν είχε αγγίξει καμία από τις τρεις γυναίκες, οι οποίες αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον του.Η Μαχίτ Καν κατέθεσε ότι δυο με τρεις φορές την εβδομάδα ο Δαυίδ την άρπαζε από τον λαιμό και πίεζε το κεφάλι της στην περιοχή των γεννητικών του οργάνων, κουνώντας το σαν η γυναίκα να του έκανε στοματικό έρωτα.Όταν τελείωνε έκανε ότι κουμπώνει το φερμουάρ του, της έλεγε «ευχαριστώ Μαχίτ» και αποχωρούσε γελώντας σαν να μην είχε γίνει τίποτε.Η νεαρή γυναίκα είπε στην κατάθεση της ότι έμεινε για ημέρες μέσα στο διαμέρισμα της φοβούμενη να βγει έξω και ότι σκέφθηκε ακόμη και την αυτοκτονία, κάτι που επιβεβαίωσαν και δικοί της ανθρωποι.Τα ίδια είχαν συμβεί και με τις Τζόουνς και Ριβς οι οποίες υπέστησαν την ίδια ακριβώς παρενόχληση από τον Δαυίδ, ο οποίος τόσο κατά την διάρκεια των δικών όσο και μέσω της σελίδας του στο Instagram καταφερόταν εναντίον τους.Η Ριβς μάλιστα υποχρεώθηκε να μείνει μόνη της στο γραφείο του και αφού ο Δαυίδ κατέβασε το παντελόνι του, την άρπαξε και έτριβε το πρόσωπο της πάνω στο εσώρουχο του.Σε δυο τουλάχιστον δίκες τα ξεσπάσματα του ανάγκασαν τον δικαστή να τον αποβάλλει από την αίθουσα, ενώ όπως έγινε γνωστό τα 58.000.000 δολάρια που επιδικάστηκαν συνολικά στην Μαχίτ Καν είναι μια από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχουν δοθεί στις ΗΠΑ.Το σύνολο των αποζημιώσεων που κλήθηκε να καταβάλλει ο έλληνας δισεκατομμυριούχος ξεπερνάει πλέον μετά την τελευταία απόφαση τα 164.000.000 δολάρια.Μόνο σε μια περίπτωση μετά την πρώτη απόφαση κατέφυγε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την καταγγέλλουσα το όνομα της οποίας επίσης δεν έγινε γνωστό.Η Καν δήλωσε μετά την πρώτη δίκη ότι «η ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν μια υπενθύμιση σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν από τον νόμο και να πληγώνουν τους άλλους».Ο εκρηκτικός Άλκης Δαυίδ από την πλευρά του είπε τότε: «Τι δικαιοσύνη είναι αυτή που δεν με αφήνει να υπερασπιστώ καθόλου τον εαυτό μου;» εμμένοντας στο ότι δεν άγγιξε ποτέ αυτές τις γυναίκες. Μόνο που δεν τον πίστεψε κανείς.