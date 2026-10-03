Εθνική Ελλάδας: Τα δύο διλήμματα του Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα στο ματς με τη Γερμανία
Εθνική Ελλάδας: Τα δύο διλήμματα του Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα στο ματς με τη Γερμανία
Ο προπονητής της Ελλάδας καταστρώνει τα σχέδιά του για το κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Γερμανία (4/10, 21:45)
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League.
Το βράδυ της Κυριακής (4/10, 21:45) η «γαλανόλευκη» θέλει να κατακτήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της στην κορυφή του ομίλου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προέρχεται από το ισόπαλο αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία, το οποίο διατήρησε την Εθνική στην πρώτη θέση του γκρουπ.
Πλέον η «γαλανόλευκη» στρέφει το βλέμμα της στον αγώνα με αντίπαλο την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ποιότητα και το ταλέντο της Ελλάδας. Από την πλευρά του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται μπροστά σε δύο διλλήματα, όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει.
Το πρώτο αφορά τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν δύο θέσεις. Ο λόγος για τους Ζαφείρη, Κουρμπέλη και Ανδρούτσο. Ο έμπειρος προπονητής καλείται να αποφασίσει ποιος από τους τρεις θα βρεθεί στον πάγκο.
Το δεύτερο δίλλημα αφορά στη θέση πίσω από τον επιθετικό. Με απόντα τον τραυματία Τζόλη ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στον Μασούρα, ενώ στην άλλη θέση των εξτρέμ θα βρεθεί ο Καρέτσας. Ο Παυλίδης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πλέον ο ομοσπονδιακός προπονητής θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει τον Κωστούλα ή τον Ιωαννίδη πίσω από τον φορ της Μπενφίκα.
Όσον αφορά την αμυντική γραμμή δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Τσιμίκα, Ρέτσου, Μαυροπάνου και Σάλιακα, ενώ κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τζολάκης.
Το βράδυ της Κυριακής (4/10, 21:45) η «γαλανόλευκη» θέλει να κατακτήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της στην κορυφή του ομίλου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προέρχεται από το ισόπαλο αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία, το οποίο διατήρησε την Εθνική στην πρώτη θέση του γκρουπ.
Πλέον η «γαλανόλευκη» στρέφει το βλέμμα της στον αγώνα με αντίπαλο την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ποιότητα και το ταλέντο της Ελλάδας. Από την πλευρά του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται μπροστά σε δύο διλλήματα, όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει.
Το πρώτο αφορά τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν δύο θέσεις. Ο λόγος για τους Ζαφείρη, Κουρμπέλη και Ανδρούτσο. Ο έμπειρος προπονητής καλείται να αποφασίσει ποιος από τους τρεις θα βρεθεί στον πάγκο.
Το δεύτερο δίλλημα αφορά στη θέση πίσω από τον επιθετικό. Με απόντα τον τραυματία Τζόλη ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στον Μασούρα, ενώ στην άλλη θέση των εξτρέμ θα βρεθεί ο Καρέτσας. Ο Παυλίδης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πλέον ο ομοσπονδιακός προπονητής θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει τον Κωστούλα ή τον Ιωαννίδη πίσω από τον φορ της Μπενφίκα.
Όσον αφορά την αμυντική γραμμή δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Τσιμίκα, Ρέτσου, Μαυροπάνου και Σάλιακα, ενώ κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τζολάκης.
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